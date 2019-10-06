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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7708770977107711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19

  vovan_prm написав:Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?



як не дивно, але один із держ-банків пропонує :))

https://www.forex.ukrgasbank.com/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:39

  greenozon написав:
  vovan_prm написав:Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?



як не дивно, але один із держ-банків пропонує :))

https://www.forex.ukrgasbank.com/

Спасибо, что отозвались.
За УГБ я в курсе.
Вопрос именно об Альфе.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:04

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными

Огласите весь список, пожалуйста :D
или дайте на него ссылку

Kalgan, добрый день. Огласить весь список не можем, т.к. это внутренний регламент банка. По счету должны быть операции: покупки, снятия, просмотр баланса, пополнения наличными / безналом, выплата %, валютообмен и т.д.
Выплата %, насколько я помню, туда не входит.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:11

cdj2

смотря каких %%% - те что идут сами на себя (сдохсеф) - нет, а те что падают к примеру с депозита с ежемесячной выплатой - входит.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:58

  Карамболь написав:
  Donnald написав:Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось.
25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Уважаемый... да имейте вы терпение... Юлия ведь сказала, что всё выплатят... просто с акцией есть траблы... ну не переживайте вы так... всё будет в своё время... или вам эти 200 грн последние і конче потрібні? у многих такая же ситуация, но народ терпеливо ждёт... не примите в качестве образы, плиз...

Вы ставите вопрос с ног на голову. Вы что действительно считаете, что банку мои 200 грн. нужнее, чем мне? Банк не выполняет свои же обязательства, а я должен войти в его положение? А ведь банк еще месяц назад признал, что условия акции мною выполнены, что вознаграждение мне положено, но, без объяснения причин, попросил подождать еще месяц, до 4 октября. И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:32

Donnald
то что признали уже хорошо. остается только ждать.
котобанда он вообще может ответить в стиле - сам дурак. и хрен что докажеш.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 02:12

  Donnald написав:...И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!

крохоборство до добра не доведёт.
равно как и ощущение, что кто-то будет делать зачисление в субботу-воскресенье.
одна нервотрёпка за 200 грн., букв больше настучали по клаве, чем те копейки.
поберегли бы нервы...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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