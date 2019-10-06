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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:32
Donnald
то что признали уже хорошо. остается только ждать.
котобанда он вообще может ответить в стиле - сам дурак. и хрен что докажеш.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 02:12
Donnald написав:
...И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!
крохоборство до добра не доведёт.
равно как и ощущение, что кто-то будет делать зачисление в субботу-воскресенье.
одна нервотрёпка за 200 грн., букв больше настучали по клаве, чем те копейки.
поберегли бы нервы...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 06:03
nnallex написав:
служба безопасности стала дерзкой! Добавлял ночью в apple pay карту, они позвонили, я сбросил - на след день карта заблокирована, набираю их 10 минут каких то расспросов - не смог быстро вспомнить последнюю операцию - идентификацию не прошли - разблокировка только в отделении!
Жена покупала с кредитной карты технику на 40к, после этой успешных операции, карта нигде не работала, позвонили в полночь в службу, он начинает ее расспрашивать, каверзные вопросы, спрашивает когда снимали наличные в банкомате, она у меня спрашивает, я говорю - это кредитная карта, какие снятия в банкомате??? На том конце провода - "так, вам подсказывают, идентификацию не прошли, блокируем карту до вашего прихода в банк" и это в пятницу вечером. На кредитной карте долг 60к и они ее блокируют! Совсем безбожники
Может, заява о взятии рисков на себе тут поможет?
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