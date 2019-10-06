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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7708770977107711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:32

Donnald
то что признали уже хорошо. остается только ждать.
котобанда он вообще может ответить в стиле - сам дурак. и хрен что докажеш.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 02:12

  Donnald написав:...И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!

крохоборство до добра не доведёт.
равно как и ощущение, что кто-то будет делать зачисление в субботу-воскресенье.
одна нервотрёпка за 200 грн., букв больше настучали по клаве, чем те копейки.
поберегли бы нервы...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:03

  nnallex написав:служба безопасности стала дерзкой! Добавлял ночью в apple pay карту, они позвонили, я сбросил - на след день карта заблокирована, набираю их 10 минут каких то расспросов - не смог быстро вспомнить последнюю операцию - идентификацию не прошли - разблокировка только в отделении!
Жена покупала с кредитной карты технику на 40к, после этой успешных операции, карта нигде не работала, позвонили в полночь в службу, он начинает ее расспрашивать, каверзные вопросы, спрашивает когда снимали наличные в банкомате, она у меня спрашивает, я говорю - это кредитная карта, какие снятия в банкомате??? На том конце провода - "так, вам подсказывают, идентификацию не прошли, блокируем карту до вашего прихода в банк" и это в пятницу вечером. На кредитной карте долг 60к и они ее блокируют! Совсем безбожники

Может, заява о взятии рисков на себе тут поможет?
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 7708770977107711
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