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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7708770977107711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:32

Donnald
то что признали уже хорошо. остается только ждать.
котобанда он вообще может ответить в стиле - сам дурак. и хрен что докажеш.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 02:12

  Donnald написав:...И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!

крохоборство до добра не доведёт.
равно как и ощущение, что кто-то будет делать зачисление в субботу-воскресенье.
одна нервотрёпка за 200 грн., букв больше настучали по клаве, чем те копейки.
поберегли бы нервы...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:03

  nnallex написав:служба безопасности стала дерзкой! Добавлял ночью в apple pay карту, они позвонили, я сбросил - на след день карта заблокирована, набираю их 10 минут каких то расспросов - не смог быстро вспомнить последнюю операцию - идентификацию не прошли - разблокировка только в отделении!
Жена покупала с кредитной карты технику на 40к, после этой успешных операции, карта нигде не работала, позвонили в полночь в службу, он начинает ее расспрашивать, каверзные вопросы, спрашивает когда снимали наличные в банкомате, она у меня спрашивает, я говорю - это кредитная карта, какие снятия в банкомате??? На том конце провода - "так, вам подсказывают, идентификацию не прошли, блокируем карту до вашего прихода в банк" и это в пятницу вечером. На кредитной карте долг 60к и они ее блокируют! Совсем безбожники

Может, заява о взятии рисков на себе тут поможет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:34

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Запросив друга в Альфу, відкрили карту, зробили операцію на 50+грн в магазині ще у серпні. Питання, де наші 200 + 200 грн?
Звернення на підтримці зареєстрував ще 30 вересня, відповіді поки нема.
help help help

Взагалі, регламент 5 днів і сьогодні вже 5ий

Rainbow, доброго ранку. Взяла в роботу. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:50

  oleksandrblacksmith написав:Доброго дня, отримав карту платинум зі страхуванням 200грн в місяць, яке не можливо відключити згідно слів гарячки. Як так? Навіщо мені така карта? При видачі карти менеджер на відділені запевнив що страхівка відключається.
Інн 3099205732. Прошу представника банку прокоментувати

oleksandrblacksmith, доброго ранку. Уточнюю. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7276
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:51

  Donnald написав:Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось.
25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, доброе утро. Уточняю почему нет выплаты. Отпишусь позже.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:01

  mephala написав:ОфПреду
а реально відмінити замовлення на випуск фізичної фасткард до її випуску?
а то на теплій лінії сказали що відмінити замовлення не можливо і вона буде доставлена у відділення.
або якщо дійсно неможливо скасувати випуск фізичної карти то хоча б скоригувати куди буде її доставлено.

mephala, доброго ранку. Відмінити випуск не можемо. Скоригувати адресу доставки можна спробувати. Вкажіть адресу відділення, де буде зручно отримати картку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7276
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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  #<1 ... 7708770977107711
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