Карта ЭКО уже чиповая?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:02
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:52
Re: Альфа-Банк
Кэшбэк за такси еще не завезли?
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
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