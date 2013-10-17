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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7709771077117712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:02

  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:Alfa_Bank, как там с параноидальной секюрностью при входе в МАБ на ПК решили уже?

Setta, добрый день. Пока нет. По срокам не сориентирую.



Карта ЭКО уже чиповая?
Kevin
 
Повідомлень: 225
З нами з: 24.09.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:06

  Kevin написав:Карта ЭКО уже чиповая?

Kevin, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7278
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:52

Re: Альфа-Банк

Кэшбэк за такси еще не завезли?
Seva
 
Повідомлень: 191
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Карта ЭКО уже чиповая?

Kevin, добрый день. Да.

А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
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kreuz
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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