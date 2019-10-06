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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7710771177127713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:06

  Kevin написав:Карта ЭКО уже чиповая?

Kevin, добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7281
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:52

Re: Альфа-Банк

Кэшбэк за такси еще не завезли?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Карта ЭКО уже чиповая?

Kevin, добрый день. Да.

А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
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kreuz
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:59

вход в МАБ только у меня не работает?
после ввода кода из смс "крутится волчок"
FF 69.0.2 win10
---
с третьей попытки вошел
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:10

vvs2k

Вроде работало, оно всегда туго входит, но вроде заходило
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36557
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:14

Alfa_Bank
я вам сегодня писал в ПП
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:18

  Seva написав:Кэшбэк за такси еще не завезли?

Seva, добрый день. Выплатили.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:26

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Карта ЭКО уже чиповая?

Kevin, добрый день. Да.

А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:29

  vvs2k написав:Alfa_Bank
я вам сегодня писал в ПП

Ответила в ПП.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:37

  kreuz написав:Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

платеж по реквизитам по заранее подготовленному шаблону разве не годится?
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