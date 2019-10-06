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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:06
Kevin написав:
Карта ЭКО уже чиповая?
Kevin, добрый день. Да.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:52
Кэшбэк за такси еще не завезли?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:54
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Карта ЭКО уже чиповая?
Kevin, добрый день. Да.
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
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kreuz
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:59
вход в МАБ только у меня не работает?
после ввода кода из смс "крутится волчок"
FF 69.0.2 win10
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с третьей попытки вошел
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vvs2k
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:10
vvs2k
Вроде работало, оно всегда туго входит, но вроде заходило
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:14
Alfa_Bank
я вам сегодня писал в ПП
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vvs2k
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:18
Seva написав:
Кэшбэк за такси еще не завезли?
Seva, добрый день. Выплатили.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:26
kreuz написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Карта ЭКО уже чиповая?
Kevin, добрый день. Да.
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:29
vvs2k написав:Alfa_Bank
я вам сегодня писал в ПП
Ответила в ПП.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 12:37
kreuz написав:
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
платеж по реквизитам по заранее подготовленному шаблону разве не годится?
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