Годится, если подходит график 10-14-17. Нужно только быть предельно внимательным с выбором карты источника. В мобильной аппке почти всегда подставляются кредитки как источник.
Мелкая подножка от Алки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:08
Годится, если подходит график 10-14-17. Нужно только быть предельно внимательным с выбором карты источника. В мобильной аппке почти всегда подставляются кредитки как источник.
Мелкая подножка от Алки
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:16
То все добре, якщо шаблон завчасно підготовлений, та для цього ж у МАБ тре зайти ;)
Взагалі то я пєрєбдєть хотів, бо місяць наче вже ця єрунда триває зі входом.
Проте зараз вже перша моя спроба входу в МАБ зі смарта на Хромі успішна, тож трохи поліпшилась ситуація останнім часом. Дякую, що не погіршилась :) Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:21
Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?
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