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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7711771277137714>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:08

  vollena71 написав:
  kreuz написав:Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

платеж по реквизитам по заранее подготовленному шаблону разве не годится?

Годится, если подходит график 10-14-17. Нужно только быть предельно внимательным с выбором карты источника. В мобильной аппке почти всегда подставляются кредитки как источник.

Мелкая подножка от Алки :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:16

  curiousobro написав:
  vollena71 написав:
  kreuz написав:Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

платеж по реквизитам по заранее подготовленному шаблону разве не годится?

Годится, если подходит график 10-14-17. Нужно только быть предельно внимательным с выбором карты источника. В мобильной аппке почти всегда подставляются кредитки как источник.

Мелкая подножка от Алки :)

То все добре, якщо шаблон завчасно підготовлений, та для цього ж у МАБ тре зайти ;)

Взагалі то я пєрєбдєть хотів, бо місяць наче вже ця єрунда триває зі входом.

Проте зараз вже перша моя спроба входу в МАБ зі смарта на Хромі успішна, тож трохи поліпшилась ситуація останнім часом. Дякую, що не погіршилась :) Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:21

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.

Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:29

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.

Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?

Випуск додаткової картки у тарифі ЕКО безкоштовний. Можна замовити у відділенні банку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:05

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:То все добре, якщо шаблон завчасно підготовлений, та для цього ж у МАБ тре зайти ;)

Завжди ж можна було відправляти звичайний платіж по номеру рахунку в мобайлі без ніяких шаблонів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:53

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Карта ЭКО уже чиповая?

Kevin, добрый день. Да.

А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
Есть. С текущего до 17:00, со сбера до 17:00, по реквизитам СЭП на себя до 17:00. ПН-ПТ.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:55

Alfa_Bank,
Практически с самого начала с перехода на новую систему залогинивания в веб-банкинг сделал свой комп и браузер доверенным.
Потом случайно нажал кнопку типа "войти под другой учёткой". Вошёл под старой как всегда, нажал "сделать комп доверенным" - но меня не узнаёт. Пробовал уже много раз.
Хочу заходить под одной учёткой, с одного компа, с одного браузера, и вводить только пароль.
Что я делаю не так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:55

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?

Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?

І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...

Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?

kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.

Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?
Зачем, если можно бесплатно?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:57

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank,
Практически с самого начала с перехода на новую систему залогинивания в веб-банкинг сделал свой комп и браузер доверенным.
Потом случайно нажал кнопку типа "войти под другой учёткой". Вошёл под старой как всегда, нажал "сделать комп доверенным" - но меня не узнаёт. Пробовал уже много раз.
Хочу заходить под одной учёткой, с одного компа, с одного браузера, и вводить только пароль.
Что я делаю не так?
Не следите за веткой. Ещё неделю назад рукожопы из альфы сломали то, что прекрасно работало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:21

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Что я делаю не так?

Для начала убейте кукки. Алла раз в 2..3 недельки рожает новые, забыв убить старые :(
... делайте хоть что-нибудь!
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