|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:08
vollena71 написав: kreuz написав:
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
платеж по реквизитам по заранее подготовленному шаблону разве не годится?
Годится, если подходит график 10-14-17. Нужно только быть предельно
внимательным с выбором карты источника. В мобильной аппке почти всегда подставляются кредитки как источник.
Мелкая подножка от Алки
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2344
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:16
curiousobro написав: vollena71 написав: kreuz написав:
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
платеж по реквизитам по заранее подготовленному шаблону разве не годится?
Годится, если подходит график 10-14-17. Нужно только быть предельно
внимательным с выбором карты источника. В мобильной аппке почти всегда подставляются кредитки как источник.
Мелкая подножка от Алки :)
То все добре, якщо шаблон завчасно підготовлений, та для цього ж у МАБ тре зайти ;)
Взагалі то я пєрєбдєть хотів, бо місяць наче вже ця єрунда триває зі входом.
Проте зараз вже перша моя спроба входу в МАБ зі смарта на Хромі успішна, тож трохи поліпшилась ситуація останнім часом. Дякую, що не погіршилась :) Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1806
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:21
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.
Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1806
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:29
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.
Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?
Випуск додаткової картки у тарифі ЕКО безкоштовний. Можна замовити у відділенні банку.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7282
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:05
kreuz написав:
То все добре, якщо шаблон завчасно підготовлений, та для цього ж у МАБ тре зайти
Завжди ж можна було відправляти звичайний платіж по номеру рахунку в мобайлі без ніяких шаблонів.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:53
kreuz написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Карта ЭКО уже чиповая?
Kevin, добрый день. Да.
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
Есть. С текущего до 17:00, со сбера до 17:00, по реквизитам СЭП на себя до 17:00. ПН-ПТ.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:55
Alfa_Bank,
Практически с самого начала с перехода на новую систему залогинивания в веб-банкинг сделал свой комп и браузер доверенным.
Потом случайно нажал кнопку типа "войти под другой учёткой". Вошёл под старой как всегда, нажал "сделать комп доверенным" - но меня не узнаёт. Пробовал уже много раз.
Хочу заходить под одной учёткой, с одного компа, с одного браузера, и вводить только пароль.
Что я делаю не так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9458
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6300 раз.
- Подякували: 2537 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:55
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А перевипуск або додаткову з чіпом до ЕКО без чіпа можете зробити? Яким коштом?
Доречі, залишок по ЕКО в банкоматі Альфи скільки разів можна безкоштовно дивитися?
І ще, з мобільного як (та через який бровзер) зараз заходити в МАБ, щоб точно спрацювало? бо треба скоро гасити кредитку...
Чи може є вже день у день метод гасити через Альфа Мобайл?
kreuz, доброго дня. Картки ЕКО перевипускаються безкоштовно, можна перевипустити магнітну карту на чіп+пейпасс. Перегляд балансу не тарифікується. Заходити в МАБ можете через будь-який браузер.
Дякую, зрозумів. А додаткову з чіпом до магнітки ЕКО можете зробити, платно?
Зачем, если можно бесплатно?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:57
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank,
Практически с самого начала с перехода на новую систему залогинивания в веб-банкинг сделал свой комп и браузер доверенным.
Потом случайно нажал кнопку типа "войти под другой учёткой". Вошёл под старой как всегда, нажал "сделать комп доверенным" - но меня не узнаёт. Пробовал уже много раз.
Хочу заходить под одной учёткой, с одного компа, с одного браузера, и вводить только пароль.
Что я делаю не так?
Не следите за веткой. Ещё неделю назад рукожопы из альфы сломали то, что прекрасно работало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2934
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:21
Вкладчик1234 написав:
Что я делаю не так?
Для начала убейте кукки. Алла раз в 2..3 недельки рожает новые, забыв убить старые
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29280
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2342 раз.
- Подякували: 3382 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|75
|22360
|
|
|13508
|1894799
|
|
|657
|87119
|
|