Я так и подумал, но пока не проверял.
Алла запустила программу повышения компьютерной грамотности? Или просто свалила свои недоработки на юзеров? Зачем такое делать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:36
Я так и подумал, но пока не проверял.
Алла запустила программу повышения компьютерной грамотности? Или просто свалила свои недоработки на юзеров? Зачем такое делать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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