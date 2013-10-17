Додано: Пон 07 жов, 2019 18:06

nnallex написав: служба безопасности стала дерзкой! служба безопасности стала дерзкой!

Вставлю свои 5 копеек о блокировании карт: находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день. ПРИ этом дебетная карта из пакета Блэк для расчетов не использовалась. На восьмой день (суббота вечер) в моб. приложении пытаюсь пополнить кредитную карту с дебитной, получаю: "невозможно провести операцию". причины конечно же не указываются. После 20 минут тыканья в экран набрал поддержку, Ответ-Вашу карту заблокировала служба безопасности. Заблокирована дебетная карта, которая не использовалась в расчетах в торговой сети и с которой ВНУТРИБАНКОВСКИМ переводом шли СОБСТВЕННЫЕ средства на пополнение СВОЕЙ же кредитной карты. Далее мы попытались пройти авторизацию у оператора ( отдельная тема) чтобы разблокировать карту. На третьем вопросе засыпался. Что делать? спрашиваю у оператора. Ждать - говорит сутки нужно. Набирал менеджера - не берет трубку. Через полдня менеджер вышел на связь и пообещал решить вопрос в понедельник УТРОМ.В итоге 1,5 суток личные средства были недоступны. Пришлось пользоваться продуктом другого банка.ДАЛЕЕ: на десятые сутки использования "в роуминге" заблокирована карта Альфатревэл. Также без уведомления. Расчитываюсь в одной точке -не проходит, в другой , трейтьей тоже. Звоню на поддержку - заблокирована говорят службой безопасности. Но тут мне повезло пройти авторизацию-идентифткацию и кредитную карту разблокировали.Для представителя банка я опишу как подобные ситуации выглядят в Привате:Через несколько дней пребывания за рубежом (не всегда) могу получить звонок от СВОЕГО менеджера с вопросом: "Находитесь ли Вы в стране ...... и используете кредитную карту? Сколько там еще планируете находиться?". Не вспомню ни одного случая несогласованной блокировки моей кредитной карты в Привате.Выражу свое мнение - я очень недоволен потраченным временем, нервами и неудобствами, что создал мне банк. Почему, если мои операции кажутся подозрительным не спросят об этом у меня? Совок какой-то. Мы блокируем, а ты там дальше решай вопросы...Также прошу передставителя банка разъяснить что и когда должен делать менеджер после моего обращения по поводу блокировки.