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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7712771377147715>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1004
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
169
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1004
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:36

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Что я делаю не так?

Для начала убейте кукки. Алла раз в 2..3 недельки рожает новые, забыв убить старые :(

Я так и подумал, но пока не проверял.

Алла запустила программу повышения компьютерной грамотности? Или просто свалила свои недоработки на юзеров? Зачем такое делать? :evil:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:06

  nnallex написав:служба безопасности стала дерзкой!

Вставлю свои 5 копеек о блокировании карт: находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день. ПРИ этом дебетная карта из пакета Блэк для расчетов не использовалась. На восьмой день (суббота вечер) в моб. приложении пытаюсь пополнить кредитную карту с дебитной, получаю: "невозможно провести операцию". причины конечно же не указываются. После 20 минут тыканья в экран набрал поддержку, Ответ-Вашу карту заблокировала служба безопасности. Заблокирована дебетная карта, которая не использовалась в расчетах в торговой сети и с которой ВНУТРИБАНКОВСКИМ переводом шли СОБСТВЕННЫЕ средства на пополнение СВОЕЙ же кредитной карты. Далее мы попытались пройти авторизацию у оператора ( отдельная тема) чтобы разблокировать карту. На третьем вопросе засыпался. Что делать? спрашиваю у оператора. Ждать - говорит сутки нужно. Набирал менеджера - не берет трубку. Через полдня менеджер вышел на связь и пообещал решить вопрос в понедельник УТРОМ.
В итоге 1,5 суток личные средства были недоступны. Пришлось пользоваться продуктом другого банка.
ДАЛЕЕ: на десятые сутки использования "в роуминге" заблокирована карта Альфатревэл. Также без уведомления. Расчитываюсь в одной точке -не проходит, в другой , трейтьей тоже. Звоню на поддержку - заблокирована говорят службой безопасности. Но тут мне повезло пройти авторизацию-идентифткацию и кредитную карту разблокировали.
Для представителя банка я опишу как подобные ситуации выглядят в Привате:
Через несколько дней пребывания за рубежом (не всегда) могу получить звонок от СВОЕГО менеджера с вопросом: "Находитесь ли Вы в стране ...... и используете кредитную карту? Сколько там еще планируете находиться?". Не вспомню ни одного случая несогласованной блокировки моей кредитной карты в Привате.
Выражу свое мнение - я очень недоволен потраченным временем, нервами и неудобствами, что создал мне банк. Почему, если мои операции кажутся подозрительным не спросят об этом у меня? Совок какой-то. Мы блокируем, а ты там дальше решай вопросы...
Также прошу передставителя банка разъяснить что и когда должен делать менеджер после моего обращения по поводу блокировки.
новичок
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:05

Re: Альфа-Банк

Квест со службой безопасности продолжается - отказываются разблокировать карту по телефону, явитесь в отделение - в отделении разблокировать не могут, звоните на горячую - опять эти унижения с авторизацией в стиле какого размера трусы, после мантр -вроде разблокировали, провел пару операций , вчера в мэтро взял 4 кулька всячины, гордо прикладываю телефон - "до свидания"! Звоню на холодную линию, там опять в присутствии очереди прохожу авторизацию - блокировка по подозрительной операциии - это в МЭТРО на 4к грв подозрительная! Кинул трубку - рассчитался другой! Потихоньку начинает остывать моя пламенная любовь к Альфе, началось все с гребанной авторизацией в май алфа
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:11

  nnallex написав:Квест со службой безопасности продолжается - отказываются разблокировать карту по телефону, явитесь в отделение - в отделении разблокировать не могут, звоните на горячую - опять эти унижения с авторизацией в стиле какого размера трусы, после мантр -вроде разблокировали, провел пару операций , вчера в мэтро взял 4 кулька всячины, гордо прикладываю телефон - "до свидания"! Звоню на холодную линию, там опять в присутствии очереди прохожу авторизацию - блокировка по подозрительной операциии - это в МЭТРО на 4к грв подозрительная! Кинул трубку - рассчитался другой! Потихоньку начинает остывать моя пламенная любовь к Альфе, началось все с гребанной авторизацией в май алфа

У друга заблокировали операцию в точке, где он всегда тарился бензусом. Говорит еще раз и пойдет ее закрывать потому что банк стал непредсказуемым. Без выводов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:58

Блокировка карты по выдумке персонала

Сегодня имел неосторожность добавить свою карту своему родственнику в ApplePay.Добавление карты прошло успешно,но при первой же транзакции произошёл отказ, основанный на проверке от службы безопасности банка. Казалось бы все ок, отвеваем на стандартные вопросы,ждём пол часа и о чудо приходит смс,что можно совершать операции по карте.Пробуем ещё раз, и на мое удивление снова следует отказ. Опять же звоним в банк, ребята уже идут дальше, просят физически провести операцию картой, например проверить баланс ,т.к карта находится дома, приходится звонить домой и просить выйти к банкомату и с помощью карты проверить например баланс. Выполнив все эти ненужные манипуляции вновь следует звонок в банк с вопросом можно ли наконец-то совершить бесконтактную оплату?В ответ слышим утвердительное - ДА! и пробуем ... Снова ошибка, но в этот раз ребята решили заблокировать не операцию, а саму карту. Ну думаю дам последний шанс и в сотый раз позвоню оператору. Опять мы отвечаем на все эти вопросы , ждём пол часа и карта разблокирована,следом идёт звонок от сотрудника с вестью о том, что карта разблокирована и могу использовать ее налево и направо. Но видимо что-то пошло не так, потому что при очередной попытке вновь я вижу ошибку и звонок от сотрудника банка извещает меня о том,что карту я могу разблокировать завтра только в отделении банка. Внимание вопрос: для чего мне все это терпеть?Для чего я должен тратить своё время, заставлять людей ходить в банкомат и разговаривать с сотрудниками колл центра?Для чего мне нужно носить карту, если во всем цивилизованном мире используют PayPass?Альфа - минус по всем фронтам,появилось огромное желание закрыть все свои вклады и сменить банк.
amizanin77
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:59

Re: Альфа-Банк

  новичок написав:находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день
можете намекнуть широкой общественности в чём смысл этого бредового мазохизма?
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:23

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:банк стал непредсказуемым
золотые слова
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:26

  apollo написав:
  новичок написав:находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день
можете намекнуть широкой общественности в чём смысл этого бредового мазохизма?

Ну наверно на "сдохсейфе" "копеечка" капает, а кред. лимит не большой - вот и приходится пополнять постоянно чтоб бонусы за траты получать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:31

  amizanin77 написав: Для чего мне нужно носить карту, если во всем цивилизованном мире используют PayPass?

Я конечно дико извиняюсь, но Paypass (а правильнее говорить contactless), это как раз название технологии бесконтактной оплаты картами мастеркард. Наличие карты для этого как бы необходимо. :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:33

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  apollo написав:
  новичок написав:находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день
можете намекнуть широкой общественности в чём смысл этого бредового мазохизма?

Ну наверно на "сдохсейфе" "копеечка" капает, а кред. лимит не большой - вот и приходится пополнять постоянно чтоб бонусы за траты получать


Не проще кредитным лимитом пользоваться, и не страдать фигнёй?
Faceless
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