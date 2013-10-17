Я так и подумал, но пока не проверял.
Алла запустила программу повышения компьютерной грамотности? Или просто свалила свои недоработки на юзеров? Зачем такое делать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:36
Я так и подумал, но пока не проверял.
Алла запустила программу повышения компьютерной грамотности? Или просто свалила свои недоработки на юзеров? Зачем такое делать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:06
Вставлю свои 5 копеек о блокировании карт: находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день. ПРИ этом дебетная карта из пакета Блэк для расчетов не использовалась. На восьмой день (суббота вечер) в моб. приложении пытаюсь пополнить кредитную карту с дебитной, получаю: "невозможно провести операцию". причины конечно же не указываются. После 20 минут тыканья в экран набрал поддержку, Ответ-Вашу карту заблокировала служба безопасности. Заблокирована дебетная карта, которая не использовалась в расчетах в торговой сети и с которой ВНУТРИБАНКОВСКИМ переводом шли СОБСТВЕННЫЕ средства на пополнение СВОЕЙ же кредитной карты. Далее мы попытались пройти авторизацию у оператора ( отдельная тема) чтобы разблокировать карту. На третьем вопросе засыпался. Что делать? спрашиваю у оператора. Ждать - говорит сутки нужно. Набирал менеджера - не берет трубку. Через полдня менеджер вышел на связь и пообещал решить вопрос в понедельник УТРОМ.
В итоге 1,5 суток личные средства были недоступны. Пришлось пользоваться продуктом другого банка.
ДАЛЕЕ: на десятые сутки использования "в роуминге" заблокирована карта Альфатревэл. Также без уведомления. Расчитываюсь в одной точке -не проходит, в другой , трейтьей тоже. Звоню на поддержку - заблокирована говорят службой безопасности. Но тут мне повезло пройти авторизацию-идентифткацию и кредитную карту разблокировали.
Для представителя банка я опишу как подобные ситуации выглядят в Привате:
Через несколько дней пребывания за рубежом (не всегда) могу получить звонок от СВОЕГО менеджера с вопросом: "Находитесь ли Вы в стране ...... и используете кредитную карту? Сколько там еще планируете находиться?". Не вспомню ни одного случая несогласованной блокировки моей кредитной карты в Привате.
Выражу свое мнение - я очень недоволен потраченным временем, нервами и неудобствами, что создал мне банк. Почему, если мои операции кажутся подозрительным не спросят об этом у меня? Совок какой-то. Мы блокируем, а ты там дальше решай вопросы...
Также прошу передставителя банка разъяснить что и когда должен делать менеджер после моего обращения по поводу блокировки.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:05
Re: Альфа-Банк
Квест со службой безопасности продолжается - отказываются разблокировать карту по телефону, явитесь в отделение - в отделении разблокировать не могут, звоните на горячую - опять эти унижения с авторизацией в стиле какого размера трусы, после мантр -вроде разблокировали, провел пару операций , вчера в мэтро взял 4 кулька всячины, гордо прикладываю телефон - "до свидания"! Звоню на холодную линию, там опять в присутствии очереди прохожу авторизацию - блокировка по подозрительной операциии - это в МЭТРО на 4к грв подозрительная! Кинул трубку - рассчитался другой! Потихоньку начинает остывать моя пламенная любовь к Альфе, началось все с гребанной авторизацией в май алфа
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:11
У друга заблокировали операцию в точке, где он всегда тарился бензусом. Говорит еще раз и пойдет ее закрывать потому что банк стал непредсказуемым. Без выводов.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:58
Блокировка карты по выдумке персонала
Сегодня имел неосторожность добавить свою карту своему родственнику в ApplePay.Добавление карты прошло успешно,но при первой же транзакции произошёл отказ, основанный на проверке от службы безопасности банка. Казалось бы все ок, отвеваем на стандартные вопросы,ждём пол часа и о чудо приходит смс,что можно совершать операции по карте.Пробуем ещё раз, и на мое удивление снова следует отказ. Опять же звоним в банк, ребята уже идут дальше, просят физически провести операцию картой, например проверить баланс ,т.к карта находится дома, приходится звонить домой и просить выйти к банкомату и с помощью карты проверить например баланс. Выполнив все эти ненужные манипуляции вновь следует звонок в банк с вопросом можно ли наконец-то совершить бесконтактную оплату?В ответ слышим утвердительное - ДА! и пробуем ... Снова ошибка, но в этот раз ребята решили заблокировать не операцию, а саму карту. Ну думаю дам последний шанс и в сотый раз позвоню оператору. Опять мы отвечаем на все эти вопросы , ждём пол часа и карта разблокирована,следом идёт звонок от сотрудника с вестью о том, что карта разблокирована и могу использовать ее налево и направо. Но видимо что-то пошло не так, потому что при очередной попытке вновь я вижу ошибку и звонок от сотрудника банка извещает меня о том,что карту я могу разблокировать завтра только в отделении банка. Внимание вопрос: для чего мне все это терпеть?Для чего я должен тратить своё время, заставлять людей ходить в банкомат и разговаривать с сотрудниками колл центра?Для чего мне нужно носить карту, если во всем цивилизованном мире используют PayPass?Альфа - минус по всем фронтам,появилось огромное желание закрыть все свои вклады и сменить банк.
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:59
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:23
Re: Альфа-Банк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:26
Ну наверно на "сдохсейфе" "копеечка" капает, а кред. лимит не большой - вот и приходится пополнять постоянно чтоб бонусы за траты получать
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:31
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:33
Re: Альфа-Банк
Не проще кредитным лимитом пользоваться, и не страдать фигнёй?
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