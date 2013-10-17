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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:40
Re: Альфа-Банк
Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51
Моня, Комса2 18,5% на рік, виплата щомісячно, поповнення.
Львівський швейцар 18% на рік, виплата щомісячно, поповнення крім останніх 3 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:02
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:29
Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв
Жадность и Отвага!
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