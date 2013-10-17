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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7712771377147715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:40

Re: Альфа-Банк

Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51

  Бекас написав:Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..

Моня, Комса2 18,5% на рік, виплата щомісячно, поповнення.
Львівський швейцар 18% на рік, виплата щомісячно, поповнення крім останніх 3 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:02

  Бекас написав:Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..

Дык он уходит, я то при чем? :)
Я остаюсь, меня пока неплохо кормлють. Но признаки покращень налицо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:29

  kreuz написав: Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...

Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:58

Re: Альфа-Банк

Зачем


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nnallex
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