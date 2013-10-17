RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77137714771577167717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:40

Re: Альфа-Банк

Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51

  Бекас написав:Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..

Моня, Комса2 18,5% на рік, виплата щомісячно, поповнення.
Львівський швейцар 18% на рік, виплата щомісячно, поповнення крім останніх 3 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29616
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:02

  Бекас написав:Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..

Дык он уходит, я то при чем? :)
Я остаюсь, меня пока неплохо кормлють. Но признаки покращень налицо.
curiousobro
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:29

  kreuz написав: Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...

Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:58

Re: Альфа-Банк

Зачем


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 09.11.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 06:01

Re: Альфа-Банк

lubopytnaya написав:
  kreuz написав: Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...

Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв :D
У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:19

  новичок написав:
  nnallex написав:служба безопасности стала дерзкой!

Вставлю свои 5 копеек о блокировании карт: находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день. ПРИ этом дебетная карта из пакета Блэк для расчетов не использовалась. На восьмой день (суббота вечер) в моб. приложении пытаюсь пополнить кредитную карту с дебитной, получаю: "невозможно провести операцию". причины конечно же не указываются. После 20 минут тыканья в экран набрал поддержку, Ответ-Вашу карту заблокировала служба безопасности. Заблокирована дебетная карта, которая не использовалась в расчетах в торговой сети и с которой ВНУТРИБАНКОВСКИМ переводом шли СОБСТВЕННЫЕ средства на пополнение СВОЕЙ же кредитной карты. Далее мы попытались пройти авторизацию у оператора ( отдельная тема) чтобы разблокировать карту. На третьем вопросе засыпался. Что делать? спрашиваю у оператора. Ждать - говорит сутки нужно. Набирал менеджера - не берет трубку. Через полдня менеджер вышел на связь и пообещал решить вопрос в понедельник УТРОМ.
В итоге 1,5 суток личные средства были недоступны. Пришлось пользоваться продуктом другого банка.
ДАЛЕЕ: на десятые сутки использования "в роуминге" заблокирована карта Альфатревэл. Также без уведомления. Расчитываюсь в одной точке -не проходит, в другой , трейтьей тоже. Звоню на поддержку - заблокирована говорят службой безопасности. Но тут мне повезло пройти авторизацию-идентифткацию и кредитную карту разблокировали.
Для представителя банка я опишу как подобные ситуации выглядят в Привате:
Через несколько дней пребывания за рубежом (не всегда) могу получить звонок от СВОЕГО менеджера с вопросом: "Находитесь ли Вы в стране ...... и используете кредитную карту? Сколько там еще планируете находиться?". Не вспомню ни одного случая несогласованной блокировки моей кредитной карты в Привате.
Выражу свое мнение - я очень недоволен потраченным временем, нервами и неудобствами, что создал мне банк. Почему, если мои операции кажутся подозрительным не спросят об этом у меня? Совок какой-то. Мы блокируем, а ты там дальше решай вопросы...
Также прошу передставителя банка разъяснить что и когда должен делать менеджер после моего обращения по поводу блокировки.

новичок, добрый день. Информацию взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:24

  nnallex написав:Квест со службой безопасности продолжается - отказываются разблокировать карту по телефону, явитесь в отделение - в отделении разблокировать не могут, звоните на горячую - опять эти унижения с авторизацией в стиле какого размера трусы, после мантр -вроде разблокировали, провел пару операций , вчера в мэтро взял 4 кулька всячины, гордо прикладываю телефон - "до свидания"! Звоню на холодную линию, там опять в присутствии очереди прохожу авторизацию - блокировка по подозрительной операциии - это в МЭТРО на 4к грв подозрительная! Кинул трубку - рассчитался другой! Потихоньку начинает остывать моя пламенная любовь к Альфе, началось все с гребанной авторизацией в май алфа

nnallex, добрый день. Сожалею, что не получилось совершить операцию с помощью нашей карты( Все эти действия направлены на сохранность ваших средств от мошенников. Как вариант, можно написать заявление на отказ от фрод.мониторинга, чтоб карта не блокировалась.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:26

  amizanin77 написав:Сегодня имел неосторожность добавить свою карту своему родственнику в ApplePay.Добавление карты прошло успешно,но при первой же транзакции произошёл отказ, основанный на проверке от службы безопасности банка. Казалось бы все ок, отвеваем на стандартные вопросы,ждём пол часа и о чудо приходит смс,что можно совершать операции по карте.Пробуем ещё раз, и на мое удивление снова следует отказ. Опять же звоним в банк, ребята уже идут дальше, просят физически провести операцию картой, например проверить баланс ,т.к карта находится дома, приходится звонить домой и просить выйти к банкомату и с помощью карты проверить например баланс. Выполнив все эти ненужные манипуляции вновь следует звонок в банк с вопросом можно ли наконец-то совершить бесконтактную оплату?В ответ слышим утвердительное - ДА! и пробуем ... Снова ошибка, но в этот раз ребята решили заблокировать не операцию, а саму карту. Ну думаю дам последний шанс и в сотый раз позвоню оператору. Опять мы отвечаем на все эти вопросы , ждём пол часа и карта разблокирована,следом идёт звонок от сотрудника с вестью о том, что карта разблокирована и могу использовать ее налево и направо. Но видимо что-то пошло не так, потому что при очередной попытке вновь я вижу ошибку и звонок от сотрудника банка извещает меня о том,что карту я могу разблокировать завтра только в отделении банка. Внимание вопрос: для чего мне все это терпеть?Для чего я должен тратить своё время, заставлять людей ходить в банкомат и разговаривать с сотрудниками колл центра?Для чего мне нужно носить карту, если во всем цивилизованном мире используют PayPass?Альфа - минус по всем фронтам,появилось огромное желание закрыть все свои вклады и сменить банк.

amizanin77, добрый день. Напишите ваш ИНН, попробую разобраться.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:37

  cdj2 написав:У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?


cdj2, добрый день. Напишите детали: по какой карте не работает услуга, дата и время операции. Попробую помочь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 77137714771577167717>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balance, newbie, Rainbow, tarasum і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3512, 3513, 3514
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35137 4345775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 09:19
newbie
Идея Банк 1 ... 1643, 1644, 1645
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16445 2339072
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 07:52
Vorlon
ОКСІ БАНК 1 ... 6, 7, 8
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
77 22609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 21:25
Олег1964

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.