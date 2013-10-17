|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:40
Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..
-
Бекас
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 18.01.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:51
Бекас написав:
Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..
Моня, Комса2 18,5% на рік, виплата щомісячно, поповнення.
Львівський швейцар 18% на рік, виплата щомісячно, поповнення крім останніх 3 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29616
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:02
Бекас написав:
Вот все стращают - уйду в другой банк , при этом не называя -в какой? Хотелось бы знать..
Дык он уходит, я то при чем?
Я остаюсь, меня пока неплохо кормлють. Но признаки покращень налицо.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:29
kreuz написав:
Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...
Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3897
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1206 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:58
Зачем
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
-
nnallex
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2019 06:01
lubopytnaya написав: kreuz написав:
Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...
Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв
У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2937
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:19
новичок написав: nnallex написав:
служба безопасности стала дерзкой!
Вставлю свои 5 копеек о блокировании карт: находясь за рубежом в течении недели использовал для расчетов кредитную карту "Альфатревел". Гривну на нее перекидывал с доходного сейфа через дебитную карту с пакета Блэк. Операции эти были каждый день. ПРИ этом дебетная карта из пакета Блэк для расчетов не использовалась. На восьмой день (суббота вечер) в моб. приложении пытаюсь пополнить кредитную карту с дебитной, получаю: "невозможно провести операцию". причины конечно же не указываются. После 20 минут тыканья в экран набрал поддержку, Ответ-Вашу карту заблокировала служба безопасности. Заблокирована дебетная карта, которая не использовалась в расчетах в торговой сети и с которой ВНУТРИБАНКОВСКИМ переводом шли СОБСТВЕННЫЕ средства на пополнение СВОЕЙ же кредитной карты. Далее мы попытались пройти авторизацию у оператора ( отдельная тема) чтобы разблокировать карту. На третьем вопросе засыпался. Что делать? спрашиваю у оператора. Ждать - говорит сутки нужно. Набирал менеджера - не берет трубку. Через полдня менеджер вышел на связь и пообещал решить вопрос в понедельник УТРОМ.
В итоге 1,5 суток личные средства были недоступны. Пришлось пользоваться продуктом другого банка.
ДАЛЕЕ: на десятые сутки использования "в роуминге" заблокирована карта Альфатревэл. Также без уведомления. Расчитываюсь в одной точке -не проходит, в другой , трейтьей тоже. Звоню на поддержку - заблокирована говорят службой безопасности. Но тут мне повезло пройти авторизацию-идентифткацию и кредитную карту разблокировали.
Для представителя банка я опишу как подобные ситуации выглядят в Привате:
Через несколько дней пребывания за рубежом (не всегда) могу получить звонок от СВОЕГО менеджера с вопросом: "Находитесь ли Вы в стране ...... и используете кредитную карту? Сколько там еще планируете находиться?". Не вспомню ни одного случая несогласованной блокировки моей кредитной карты в Привате.
Выражу свое мнение - я очень недоволен потраченным временем, нервами и неудобствами, что создал мне банк. Почему, если мои операции кажутся подозрительным не спросят об этом у меня? Совок какой-то. Мы блокируем, а ты там дальше решай вопросы...
Также прошу передставителя банка разъяснить что и когда должен делать менеджер после моего обращения по поводу блокировки.
новичок, добрый день. Информацию взяла в работу. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7286
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:24
nnallex написав:
Квест со службой безопасности продолжается - отказываются разблокировать карту по телефону, явитесь в отделение - в отделении разблокировать не могут, звоните на горячую - опять эти унижения с авторизацией в стиле какого размера трусы, после мантр -вроде разблокировали, провел пару операций , вчера в мэтро взял 4 кулька всячины, гордо прикладываю телефон - "до свидания"! Звоню на холодную линию, там опять в присутствии очереди прохожу авторизацию - блокировка по подозрительной операциии - это в МЭТРО на 4к грв подозрительная! Кинул трубку - рассчитался другой! Потихоньку начинает остывать моя пламенная любовь к Альфе, началось все с гребанной авторизацией в май алфа
nnallex, добрый день. Сожалею, что не получилось совершить операцию с помощью нашей карты( Все эти действия направлены на сохранность ваших средств от мошенников. Как вариант, можно написать заявление на отказ от фрод.мониторинга, чтоб карта не блокировалась.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7286
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:26
amizanin77 написав:
Сегодня имел неосторожность добавить свою карту своему родственнику в ApplePay.Добавление карты прошло успешно,но при первой же транзакции произошёл отказ, основанный на проверке от службы безопасности банка. Казалось бы все ок, отвеваем на стандартные вопросы,ждём пол часа и о чудо приходит смс,что можно совершать операции по карте.Пробуем ещё раз, и на мое удивление снова следует отказ. Опять же звоним в банк, ребята уже идут дальше, просят физически провести операцию картой, например проверить баланс ,т.к карта находится дома, приходится звонить домой и просить выйти к банкомату и с помощью карты проверить например баланс. Выполнив все эти ненужные манипуляции вновь следует звонок в банк с вопросом можно ли наконец-то совершить бесконтактную оплату?В ответ слышим утвердительное - ДА! и пробуем ... Снова ошибка, но в этот раз ребята решили заблокировать не операцию, а саму карту. Ну думаю дам последний шанс и в сотый раз позвоню оператору. Опять мы отвечаем на все эти вопросы , ждём пол часа и карта разблокирована,следом идёт звонок от сотрудника с вестью о том, что карта разблокирована и могу использовать ее налево и направо. Но видимо что-то пошло не так, потому что при очередной попытке вновь я вижу ошибку и звонок от сотрудника банка извещает меня о том,что карту я могу разблокировать завтра только в отделении банка. Внимание вопрос: для чего мне все это терпеть?Для чего я должен тратить своё время, заставлять людей ходить в банкомат и разговаривать с сотрудниками колл центра?Для чего мне нужно носить карту, если во всем цивилизованном мире используют PayPass?Альфа - минус по всем фронтам,появилось огромное желание закрыть все свои вклады и сменить банк.
amizanin77, добрый день. Напишите ваш ИНН, попробую разобраться.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7286
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 08 жов, 2019 07:37
cdj2 написав:
У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?
cdj2, добрый день. Напишите детали: по какой карте не работает услуга, дата и время операции. Попробую помочь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7286
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35137
|4345775
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16445
|2339072
|
|
|77
|22609
|
|