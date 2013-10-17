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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7714771577167717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:46

  cdj2 написав:
lubopytnaya написав:
  kreuz написав: Бачте як Ала наші кошти від нас береже, що вже вхід у МАБ став за щастя...

Так, вроде же, вернули всё взад.
Вместо всяких картинок, ребусов и прочих извращений теперь, как в старые добрые времена, для входа в МАБ достаточно лишь логина, пароля и СМС на вход.
И никаких доверенных пристроїв :D
У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?

Ніт. І телефон, і дата, і ребуси, і пароль, і СМС, все по повній програмі. Добре, що хоч результативно...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:46

Подскажите, какую карту открыть чтобы ее было просто пополнять и гасить с нее кредит. Чтоб без комиссий, платных смсок, страховок и всего такого.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:48

  st512 написав:Подскажите, какую карту открыть чтобы ее было просто пополнять и гасить с нее кредит. Чтоб без комиссий, платных смсок, страховок и всего такого.

Обирайте буь-яку пакетну на свій смак, СМС на пуш, і все буде ок.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:57

  kreuz написав:Обирайте буь-яку пакетну на свій смак, СМС на пуш, і все буде ок.

Что значи "пакетную" типа пакет "Комфорт" пойдет? Как ее пополнять чтоб без комиссий на вход?
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:58

Re: Альфа-Банк

st512 написав:Подскажите, какую карту открыть чтобы ее было просто пополнять и гасить с нее кредит. Чтоб без комиссий, платных смсок, страховок и всего такого.
Текущий счёт. Открывается за пару минут. Пополняется в банкомате и кассе мгновенно и бесплатно. Или гасить свой кредит напрямую с карты другого банка на 3 рабочих дня ранее и не морочить себе голову с дебетками и переводами.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:59

  st512 написав:
  kreuz написав:Обирайте буь-яку пакетну на свій смак, СМС на пуш, і все буде ок.

Что значи "пакетную" типа пакет "Комфорт" пойдет? Как ее пополнять чтоб без комиссий на вход?

Можна через МАБ поповнювати картками других банків або р2р навіть з інших банків типу Моно або ПУМБ. Дебет Альфи взагалі безпроблемні як на мене. Комфорт, Ультра або Платина - обирайте кількість оплат, яку Ви маєте щомісяця робити для безоплатного користування.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:00

  cdj2 написав:Текущий счёт. Открывается за пару минут. Пополняется в банкомате и кассе мгновенно и бесплатно. Или гасить свой кредит напрямую с карты другого банка на 3 рабочих дня ранее и не морочить себе голову с дебетками и переводами.

Научите пожалуйста так гасить чтоб без комиссий. Есть карта мони, привата.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:27

  st512 написав:
  cdj2 написав:Текущий счёт. Открывается за пару минут. Пополняется в банкомате и кассе мгновенно и бесплатно. Или гасить свой кредит напрямую с карты другого банка на 3 рабочих дня ранее и не морочить себе голову с дебетками и переводами.

Научите пожалуйста так гасить чтоб без комиссий. Есть карта мони, привата.

Монькою можна гасити кредитку через р2р, але тоді краще завчасно, бо за рахунком така операція день у день не пройде. А пакетну можно поповнити через р2р, а потім переказати з неї на кредитку онлайн (є така кнопка) через МАБ, тобто пакетна додає Вам можливостей трохи більше, хоча вимагає щомісячних оплат для відсутності абонки, але я в цьому проблем не бачу жодних, принаймні допоки можна карткою в траліку платити...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:31

  kreuz написав:Монькою можна гасити кредитку через р2

У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло, может есть реквизиты какие ни будь, чтоб с карты другого банка сразу отправить
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:37

  st512 написав:
  kreuz написав:Монькою можна гасити кредитку через р2

У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло, может есть реквизиты какие ни будь, чтоб с карты другого банка сразу отправить

Це дещо змінює ситуацію. А МАБ у Вас є?

Реквізити Вам мали дати для погашення, якщо ж ні, то представник допоможе їх знайти. За реквізитами можете СЕПом погашати, але це вже не р2р буде, тож на онлайн не розраховуйте. Якщо є спосіб або посилання для такого погашення, краще спитати представника...
Востаннє редагувалось kreuz в Вів 08 жов, 2019 08:41, всього редагувалось 2 разів.
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