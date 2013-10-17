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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7714771577167717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40

  kreuz написав:Це дещо змінює ситуацію. А МАБ у Вас є?

МАБ имеется ввиду My Alfa Bank? У меня есть приложение, и в веб версию заходил. Ещё есть кредитка максимум, но с нее перевод на кредит в прошлом месяце был с комиссией.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:44

  st512 написав:
  kreuz написав:Це дещо змінює ситуацію. А МАБ у Вас є?

МАБ имеется ввиду My Alfa Bank? У меня есть приложение, и в веб версию заходил. Ещё есть кредитка максимум, но с нее перевод на кредит в прошлом месяце был с комиссией.

Для таких маневрів раджу все ж оформити пакетну картку, а з неї вже точно буде й швидше й недорожче...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:00

Re: Альфа-Банк

а что за бред с альфой?ну вход не обсуждаем. два дня не могу ни платеж послать ни пополнить кредитку дебеткой отклоняет. до этого кредитки не было в списке карт- пропала, 10 мин поддержка держала на телефоне ответить не может. с банком прощаться?
Nickmess
 
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  #<1 ... 7714771577167717
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