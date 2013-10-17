МАБ имеется ввиду My Alfa Bank? У меня есть приложение, и в веб версию заходил. Ещё есть кредитка максимум, но с нее перевод на кредит в прошлом месяце был с комиссией.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:44
Для таких маневрів раджу все ж оформити пакетну картку, а з неї вже точно буде й швидше й недорожче...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:00
Re: Альфа-Банк
а что за бред с альфой?ну вход не обсуждаем. два дня не могу ни платеж послать ни пополнить кредитку дебеткой отклоняет. до этого кредитки не было в списке карт- пропала, 10 мин поддержка держала на телефоне ответить не может. с банком прощаться?
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