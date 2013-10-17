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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7715771677177718>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40

  kreuz написав:Це дещо змінює ситуацію. А МАБ у Вас є?

МАБ имеется ввиду My Alfa Bank? У меня есть приложение, и в веб версию заходил. Ещё есть кредитка максимум, но с нее перевод на кредит в прошлом месяце был с комиссией.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:44

  st512 написав:
  kreuz написав:Це дещо змінює ситуацію. А МАБ у Вас є?

МАБ имеется ввиду My Alfa Bank? У меня есть приложение, и в веб версию заходил. Ещё есть кредитка максимум, но с нее перевод на кредит в прошлом месяце был с комиссией.

Для таких маневрів раджу все ж оформити пакетну картку, а з неї вже точно буде й швидше й недорожче...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:00

Re: Альфа-Банк

а что за бред с альфой?ну вход не обсуждаем. два дня не могу ни платеж послать ни пополнить кредитку дебеткой отклоняет. до этого кредитки не было в списке карт- пропала, 10 мин поддержка держала на телефоне ответить не может. с банком прощаться?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:12

Nickmess Така сама історія була в серпні. Вирішилось тільки після другого дзвінка в контакт-центр та зміни паролю...
wadziu087
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:19

При всій любові до Альфи, оце мурижання 200 грн за друга дратує, в серпні були зроблені та активовані карти, сьогодні вже жовтень.
Заявка з питанням "де гроші" від 30.09 в роботі у них (обіцяли протягом 5 днів дати відповідь), пройшло 9 днів, 7 робочих - відповіді нема, нещасних 200 грн нема.

Я розчаровуюсь цим банком, повністю з нього не піду, але тримати у вас валюту на поточних в значних сумах не буду - НЕ ЗАСЛУГОВУЄТЕ.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:43

  Nickmess написав:а что за бред с альфой?ну вход не обсуждаем. два дня не могу ни платеж послать ни пополнить кредитку дебеткой отклоняет. до этого кредитки не было в списке карт- пропала, 10 мин поддержка держала на телефоне ответить не может. с банком прощаться?

Nickmess, добрый день. Сегодня вы обращались в КЦ и подали запрос на разблокировку карты, запрос обработан. Если не получится совершить нужную операцию, пишите детали в ЛС, помогу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:46

  Rainbow написав:При всій любові до Альфи, оце мурижання 200 грн за друга дратує, в серпні були зроблені та активовані карти, сьогодні вже жовтень.
Заявка з питанням "де гроші" від 30.09 в роботі у них (обіцяли протягом 5 днів дати відповідь), пройшло 9 днів, 7 робочих - відповіді нема, нещасних 200 грн нема.

Я розчаровуюсь цим банком, повністю з нього не піду, але тримати у вас валюту на поточних в значних сумах не буду - НЕ ЗАСЛУГОВУЄТЕ.

Rainbow, доброго дня. Питання вирішується. На жаль, не так швидко як хотілось би. Вибачте за затримку. Робимо все можливе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:01

  st512 написав:
  kreuz написав:Монькою можна гасити кредитку через р2

У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло, может есть реквизиты какие ни будь, чтоб с карты другого банка сразу отправить

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За умови здійснення платежу за номером рахунку або номером договору:
- до 23:00 поточного робочого банківського дня - на наступний робочий банківський день
- після 23:00 поточного робочого банківського дня - до 2-х робочих банківських днів
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:15

Re: Альфа-Банк

Какие есть способы БЕСПЛТНО гасить кредитку имея на руках наличку?
кроме родных кассы и банкомата.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:18

Alfa_Bank обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает
Nickmess
 
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