МАБ имеется ввиду My Alfa Bank? У меня есть приложение, и в веб версию заходил. Ещё есть кредитка максимум, но с нее перевод на кредит в прошлом месяце был с комиссией.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 08:40
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:44
Для таких маневрів раджу все ж оформити пакетну картку, а з неї вже точно буде й швидше й недорожче...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:00
Re: Альфа-Банк
а что за бред с альфой?ну вход не обсуждаем. два дня не могу ни платеж послать ни пополнить кредитку дебеткой отклоняет. до этого кредитки не было в списке карт- пропала, 10 мин поддержка держала на телефоне ответить не может. с банком прощаться?
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:12
Nickmess Така сама історія була в серпні. Вирішилось тільки після другого дзвінка в контакт-центр та зміни паролю...
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:19
При всій любові до Альфи, оце мурижання 200 грн за друга дратує, в серпні були зроблені та активовані карти, сьогодні вже жовтень.
Заявка з питанням "де гроші" від 30.09 в роботі у них (обіцяли протягом 5 днів дати відповідь), пройшло 9 днів, 7 робочих - відповіді нема, нещасних 200 грн нема.
Я розчаровуюсь цим банком, повністю з нього не піду, але тримати у вас валюту на поточних в значних сумах не буду - НЕ ЗАСЛУГОВУЄТЕ.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:43
Nickmess, добрый день. Сегодня вы обращались в КЦ и подали запрос на разблокировку карты, запрос обработан. Если не получится совершить нужную операцию, пишите детали в ЛС, помогу.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:46
Rainbow, доброго дня. Питання вирішується. На жаль, не так швидко як хотілось би. Вибачте за затримку. Робимо все можливе.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:01
Терміни зарахування на рахунок:
За умови здійснення платежу за номером рахунку або номером договору:
- до 23:00 поточного робочого банківського дня - на наступний робочий банківський день
- після 23:00 поточного робочого банківського дня - до 2-х робочих банківських днів
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:15
Re: Альфа-Банк
Какие есть способы БЕСПЛТНО гасить кредитку имея на руках наличку?
кроме родных кассы и банкомата.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:18
Alfa_Bank обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает
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