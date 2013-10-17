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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7715771677177718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:21

  mephala написав:Какие есть способы БЕСПЛТНО гасить кредитку имея на руках наличку?
кроме родных кассы и банкомата.

Только связки.
Моно в дебитном режиме плюс айбокс или Коко плюс приватовская тумба
Или приват условно бесплатно 3 грн с зачислением на следующий день
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:35

Re: Альфа-Банк

  st512 написав:какую карту открыть чтобы ее было просто пополнять и гасить с нее кредит. Чтоб без комиссий, платных смсок, страховок и всего такого.
  st512 написав:У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло...
При наличии собственных средств на платёжной карте monobank можно гасить данный кредит через:
— услугу "Альфа Погашення", как писали выше;
— платежи по реквизитам/Украине, необходим номер счёта с МФО или IBAN, ИНН или ЄДРПОУ (деньги могут заходить до 3 банковских дней).

Оба способа без комиссии со стороны monobank. При оплате кредитными средствами будет комиссия.

Если использовать так платёжную карту ПриватБанка, то без комиссии не обойтись.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:39

  Nickmess написав:Alfa_Bank обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает

Уточняю. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:48

  Alfa_Bank написав:
  Nickmess написав:Alfa_Bank обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает

Уточняю. Отпишусь.

Проверяйте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:00

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?


cdj2, добрый день. Напишите детали: по какой карте не работает услуга, дата и время операции. Попробую помочь.
Уже работает.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:02

Re: Альфа-Банк

st512 написав:
  kreuz написав:Монькою можна гасити кредитку через р2

У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло, может есть реквизиты какие ни будь, чтоб с карты другого банка сразу отправить
Через МАБ или Альфа погашение на один рабочий день раньше срока. Но не позднее 22:30.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:16

ПОЛІЦІЯ: ШАХРАЇ ЗАВОЛОДІЛИ КОШТАМИ АЛЬФА-БАНКУ В "ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ"
Головне управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку “в особливо великих розмірах” шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в системі «Visa Int» від імені компанії «Connor Dental Center», йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду м. Києва від 14.08.2019.

Нижче - цитата з судових матеріалів:

“Органом досудового розслідування встановлено, що у період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit.

Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».

Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій”.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019100000000351 здійснюється за ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство).

http://finbalance.com.ua/news/politsiya-onlayn-shakhra-zavolodili-koshtami-alfa-banku-v-osoblivo-velikikh-rozmirakh
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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