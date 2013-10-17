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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:21
mephala написав:
Какие есть способы БЕСПЛТНО гасить кредитку имея на руках наличку?
кроме родных кассы и банкомата.
Только связки.
Моно в дебитном режиме плюс айбокс или Коко плюс приватовская тумба
Или приват условно бесплатно 3 грн с зачислением на следующий день
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:35
st512 написав:
какую карту открыть чтобы ее было просто пополнять и гасить с нее кредит. Чтоб без комиссий, платных смсок, страховок и всего такого.
st512 написав:
У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло...
При наличии собственных средств на платёжной карте monobank можно гасить данный кредит через:
— услугу "Альфа Погашення", как писали выше;
— платежи по реквизитам/Украине, необходим номер счёта с МФО или IBAN, ИНН или ЄДРПОУ (деньги могут заходить до 3 банковских дней).
Оба способа без комиссии со стороны monobank. При оплате кредитными средствами будет комиссия.
Если использовать так платёжную карту ПриватБанка, то без комиссии не обойтись.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:39
Nickmess написав:Alfa_Bank
обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает
Уточняю. Отпишусь.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:48
Alfa_Bank написав: Nickmess написав:Alfa_Bank
обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает
Уточняю. Отпишусь.
Проверяйте.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 7290
- З нами з: 18.02.13
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:00
Alfa_Bank написав: cdj2 написав:
У меня по прежнему этот маразм с датой рождения. Плюс отрубили 3DSecure. Это только мне, или рукожопы у всех сломали?
cdj2, добрый день. Напишите детали: по какой карте не работает услуга, дата и время операции. Попробую помочь.
Уже работает.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:02
st512 написав: kreuz написав:
Монькою можна гасити кредитку через р2
У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло, может есть реквизиты какие ни будь, чтоб с карты другого банка сразу отправить
Через МАБ или Альфа погашение на один рабочий день раньше срока. Но не позднее 22:30.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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