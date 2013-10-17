st512 написав:какую карту открыть чтобы ее было просто пополнять и гасить с нее кредит. Чтоб без комиссий, платных смсок, страховок и всего такого.
st512 написав:У меня не кредитка, а потребительский кредит в Алло...
При наличии собственных средств на платёжной карте monobank можно гасить данный кредит через: — услугу "Альфа Погашення", как писали выше; — платежи по реквизитам/Украине, необходим номер счёта с МФО или IBAN, ИНН или ЄДРПОУ (деньги могут заходить до 3 банковских дней).
Оба способа без комиссии со стороны monobank. При оплате кредитными средствами будет комиссия.
Если использовать так платёжную карту ПриватБанка, то без комиссии не обойтись.
Nickmess написав:Alfa_Bank обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает
Nickmess написав:Alfa_Bank обещали через пол часа смс уже прошел час карта заблокирована. и я вообще не понимаю как можно за перевод с одной своей карты на другую заблокировать карту да еще и не сообщить. а если б у меня была одна карта. Год назад хотел в А клуб, слава Богу не вступил. теперь вероятно надо вообще прощаться. каждый раз по 4 параметрам входить в интернет банкинг задалбывает
ПОЛІЦІЯ: ШАХРАЇ ЗАВОЛОДІЛИ КОШТАМИ АЛЬФА-БАНКУ В "ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ"
Головне управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку “в особливо великих розмірах” шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в системі «Visa Int» від імені компанії «Connor Dental Center», йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду м. Києва від 14.08.2019.
Нижче - цитата з судових матеріалів:
“Органом досудового розслідування встановлено, що у період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit.
Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».
Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій”.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019100000000351 здійснюється за ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство).
Donnald написав:Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось. 25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности! Требую денег и компенсации!
Donnald, доброе утро. Уточняю почему нет выплаты. Отпишусь позже.
Alfa_Bank 200 грн. ни у меня, ни у моего друга так до сих пор и не появились. А ведь я новый клиент Альфа-банка и это мои первые впечатления от этого крупного международного банка.
Donnald написав:Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось. 25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности! Требую денег и компенсации!
Donnald, доброе утро. Уточняю почему нет выплаты. Отпишусь позже.
Alfa_Bank 200 грн. ни у меня, ни у моего друга так до сих пор и не появились. А ведь я новый клиент Альфа-банка и это мои первые впечатления от этого крупного международного банка.
Добрый день. Еще немного терпения. Стараемся все исправить.