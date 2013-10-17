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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7716771777187719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:31

  Вкладчик1234 написав:ПОЛІЦІЯ: ШАХРАЇ ЗАВОЛОДІЛИ КОШТАМИ АЛЬФА-БАНКУ В "ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ"
Головне управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку “в особливо великих розмірах” шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в системі «Visa Int» від імені компанії «Connor Dental Center», йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду м. Києва від 14.08.2019.

Нижче - цитата з судових матеріалів:

“Органом досудового розслідування встановлено, що у період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit.

Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».

Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій”.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019100000000351 здійснюється за ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство).

http://finbalance.com.ua/news/politsiya-onlayn-shakhra-zavolodili-koshtami-alfa-banku-v-osoblivo-velikikh-rozmirakh

Капец, значит с нас, простых смертных они требуют письменные заявы на возврат средств, и после этого мурыжат до 90 дней, а тут по заявке компании с виргинских островов, не дождавшись ответа от визы, кидают на счета пол ляма... абалдеть
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:46

  Stringer написав:Капец, значит с нас, простых смертных они требуют письменные заявы на возврат средств, и после этого мурыжат до 90 дней, а тут по заявке компании с виргинских островов, не дождавшись ответа от визы, кидают на счета пол ляма... абалдеть

Вы же понимаете, что без "крысы" внутри банка, вряд ли такое возможно.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:04

  wig написав:
  Stringer написав:Капец, значит с нас, простых смертных они требуют письменные заявы на возврат средств, и после этого мурыжат до 90 дней, а тут по заявке компании с виргинских островов, не дождавшись ответа от визы, кидают на счета пол ляма... абалдеть

Вы же понимаете, что без "крысы" внутри банка, вряд ли такое возможно.

Так я и говорю, что может обезопаситься от мошенников надо как то иначе, не вводя ограничения на вход в иб, нё блокируя карты при перечислении клиентом денег с одного своего счёта на другой или при оплате им коммуналки в портмоне?!
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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