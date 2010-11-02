Вкладчик1234 написав:ПОЛІЦІЯ: ШАХРАЇ ЗАВОЛОДІЛИ КОШТАМИ АЛЬФА-БАНКУ В "ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ"
Головне управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000351 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами Альфа-Банку “в особливо великих розмірах” шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в системі «Visa Int» від імені компанії «Connor Dental Center», йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду м. Києва від 14.08.2019.
Нижче - цитата з судових матеріалів:
“Органом досудового розслідування встановлено, що у період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА - БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit.
Встановлено, що після зарахування АТ «АЛЬФА - БАНК» грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».
Працівниками АТ «АЛЬФА - БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій”.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019100000000351 здійснюється за ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство).
Капец, значит с нас, простых смертных они требуют письменные заявы на возврат средств, и после этого мурыжат до 90 дней, а тут по заявке компании с виргинских островов, не дождавшись ответа от визы, кидают на счета пол ляма... абалдеть
Stringer написав:Капец, значит с нас, простых смертных они требуют письменные заявы на возврат средств, и после этого мурыжат до 90 дней, а тут по заявке компании с виргинских островов, не дождавшись ответа от визы, кидают на счета пол ляма... абалдеть
Вы же понимаете, что без "крысы" внутри банка, вряд ли такое возможно.
Stringer написав:Капец, значит с нас, простых смертных они требуют письменные заявы на возврат средств, и после этого мурыжат до 90 дней, а тут по заявке компании с виргинских островов, не дождавшись ответа от визы, кидают на счета пол ляма... абалдеть
Вы же понимаете, что без "крысы" внутри банка, вряд ли такое возможно.
Так я и говорю, что может обезопаситься от мошенников надо как то иначе, не вводя ограничения на вход в иб, нё блокируя карты при перечислении клиентом денег с одного своего счёта на другой или при оплате им коммуналки в портмоне?!
Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
maxprofit написав:Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
maxprofit, доброго дня. Ви перевіряли чи не повернулась сума відправнику, чи була вона списна? Такі ситуації бувають при р2р поповненні, коли збільшується авторизаційний залишок, а потім не приходить підтведження на поповнення.
maxprofit написав:Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
Може й пройде саме, та я б за підтримкою все ж звернувся, хто зна, як воно там далі буде. Тут багато чого й з підтримкою повільно рухається, а без неї на швидкість годі й сподіватись...
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maxprofit написав:Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
А Вы случайно после входящего манисенда не снимали наличку, не покупали айфоны в алло-цитрусах?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
maxprofit написав:Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
maxprofit, доброго дня. Ви перевіряли чи не повернулась сума відправнику, чи була вона списна? Такі ситуації бувають при р2р поповненні, коли збільшується авторизаційний залишок, а потім не приходить підтведження на поповнення.
Так, то було 2р2 поповнення. Дякую, перевірю відправника