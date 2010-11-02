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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7717771877197720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37

  maxprofit написав:Так, то було 2р2 поповнення. Дякую, перевірю відправника

Пишіть, раптом коштів немає. Допоможу розібратися.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44

  wig написав:Заблокировали, через минуту после того, как на той же горячке поднимал лимит.

А зачем сейчас на горячке поднимать лимит вместо смартфона?
Vorlon
 
Повідомлень: 7298
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  #<1 ... 7717771877197720
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