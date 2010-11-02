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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37
maxprofit написав:
Так, то було 2р2 поповнення. Дякую, перевірю відправника
Пишіть, раптом коштів немає. Допоможу розібратися.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44
wig написав:
Заблокировали, через минуту после того, как на той же горячке поднимал лимит.
А зачем сейчас на горячке поднимать лимит вместо смартфона?
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