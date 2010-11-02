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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37
maxprofit написав:
Так, то було 2р2 поповнення. Дякую, перевірю відправника
Пишіть, раптом коштів немає. Допоможу розібратися.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44
wig написав:
Заблокировали, через минуту после того, как на той же горячке поднимал лимит.
А зачем сейчас на горячке поднимать лимит вместо смартфона?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:18
ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.
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mephala
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:25
mephala написав:
ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.
mephala, добрый день. Уточняю ситуацию. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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