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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7717771877197720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37

  maxprofit написав:Так, то було 2р2 поповнення. Дякую, перевірю відправника

Пишіть, раптом коштів немає. Допоможу розібратися.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44

  wig написав:Заблокировали, через минуту после того, как на той же горячке поднимал лимит.

А зачем сейчас на горячке поднимать лимит вместо смартфона?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:18

Re: Альфа-Банк

ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:25

  mephala написав:ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.

mephala, добрый день. Уточняю ситуацию. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:57

  maxprofit написав:Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?


вам эти деньги и вернули на карту-донора (т.к. статус операии Не подтверждена) и по ошибке зачислили на реципиента потом как починили процессинг ...

потом криворуки аллы это обнаружили и сторнировали зачисление )

так что не делайте вид агнца :mrgreen:
вы не один такой )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:18

  IMPRINTER написав:
  maxprofit написав:Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?


вам эти деньги и вернули на карту-донора (т.к. статус операии Не подтверждена) и по ошибке зачислили на реципиента потом как починили процессинг ...

потом криворуки аллы это обнаружили и сторнировали зачисление )

так что не делайте вид агнца :mrgreen:
вы не один такой )

Друже, чесно - лише вчора помітив, коли 9000 грн зайшло, а баланс(був нуль) замість 9000 став 5000. Почав шукати... У донора ніби все ок... Тому і запитав... Ось зараз розбираюсь , бо коли то 25 вересня було ...
maxprofit
 
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  #<1 ... 7717771877197720
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