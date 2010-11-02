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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37
maxprofit написав:
Так, то було 2р2 поповнення. Дякую, перевірю відправника
Пишіть, раптом коштів немає. Допоможу розібратися.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44
wig написав:
Заблокировали, через минуту после того, как на той же горячке поднимал лимит.
А зачем сейчас на горячке поднимать лимит вместо смартфона?
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:18
ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.
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mephala
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:25
mephala написав:
ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.
mephala, добрый день. Уточняю ситуацию. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:57
maxprofit написав:
Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
вам эти деньги и вернули на карту-донора (т.к. статус операии Не подтверждена) и по ошибке зачислили на реципиента потом как починили процессинг ...
потом криворуки аллы это обнаружили и сторнировали зачисление )
так что не делайте вид агнца
вы не один такой )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:18
IMPRINTER написав: maxprofit написав:
Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
вам эти деньги и вернули на карту-донора (т.к. статус операии Не подтверждена) и по ошибке зачислили на реципиента потом как починили процессинг ...
потом криворуки аллы это обнаружили и сторнировали зачисление )
так что не делайте вид агнца
вы не один такой )
Друже, чесно - лише вчора помітив, коли 9000 грн зайшло, а баланс(був нуль) замість 9000 став 5000. Почав шукати... У донора ніби все ок... Тому і запитав... Ось зараз розбираюсь , бо коли то 25 вересня було ...
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maxprofit
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:33
IMPRINTER написав: maxprofit написав:
Колеги, якийсь збій трапився у Али днями? Пропала проводка про надходження коштів аж від 25вересня і баланс Ультри відповідно зменшився на цю суму. Хоча в смс-ці надходження відображене. Це якось лікується саме чи писати представнику ?
вам эти деньги и вернули на карту-донора (т.к. статус операии Не подтверждена) и по ошибке зачислили на реципиента потом как починили процессинг ...
потом криворуки аллы это обнаружили и сторнировали зачисление )
так что не делайте вид агнца
вы не один такой )
Імпрі, що б я без Вас робив - таки криворучки з Альфи переказ відхилили, а потім врахували тоді, 25 числа . Я ту суму від донора на інший банк закинув. Просто забулося все за 2 тижня. Тепер я все знайшов.
Дякую Вам безмежно за підказку,де шукати, інакше б ще дооооовго розбиралися з Альфою та донором .
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maxprofit
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