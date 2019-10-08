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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7718771977207721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:55

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:Сегодня почти 2 часа (отправил в 13-00, защло в 14-45) летело вот так онлайн, я уже начал переживать, что не туда отправил, но операция светилась в мабе зеленым и в выписке по кредитке была, а денег не было. Написал офпреду, а через пару минут зашли, скорее всего офпред был не при чем. Так что аккуратнее с он-лайн, а так обычно 10-15 минут.
Я ж писал. От 5 минут до нескольких часов. Доступными они становятся когда их распихает по техническим субсчетам. Именно по этому всё что отправлено после 20:00 (примерно) доступным станет к 8-9 утра. Самое интересное, что со сбера в веб-морде зачисление происходит по другому. Там доступность в течении 1-5 минут. Но из-за этого с 20:30 до 6:00 (примерно) данный способ недоступен.
Востаннє редагувалось cdj2 в Сер 09 жов, 2019 07:01, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:00

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  curiousobro написав:
  mephala написав:Какие есть способы БЕСПЛТНО гасить кредитку имея на руках наличку?
кроме родных кассы и банкомата.

Только связки.
Моно в дебитном режиме плюс айбокс или Коко плюс приватовская тумба
Или приват условно бесплатно 3 грн с зачислением на следующий день

Кстати касса и банкомат вроде как не бесплатно. Вроде еще укрпочта есть там 3-5 раб. дней и вроде бесплатно было, но никогда не рисковал такой экзотикой пользоваться...
Укрпочта уже почти год как платно.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7718771977207721
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