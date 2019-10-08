ol_zy написав:Сегодня почти 2 часа (отправил в 13-00, защло в 14-45) летело вот так онлайн, я уже начал переживать, что не туда отправил, но операция светилась в мабе зеленым и в выписке по кредитке была, а денег не было. Написал офпреду, а через пару минут зашли, скорее всего офпред был не при чем. Так что аккуратнее с он-лайн, а так обычно 10-15 минут.
Я ж писал. От 5 минут до нескольких часов. Доступными они становятся когда их распихает по техническим субсчетам. Именно по этому всё что отправлено после 20:00 (примерно) доступным станет к 8-9 утра. Самое интересное, что со сбера в веб-морде зачисление происходит по другому. Там доступность в течении 1-5 минут. Но из-за этого с 20:30 до 6:00 (примерно) данный способ недоступен.
Востаннє редагувалось cdj2 в Сер 09 жов, 2019 07:01, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Alfa_Bank написав:Donnald, доброе утро. Уточняю почему нет выплаты. Отпишусь позже.
Alfa_Bank 200 грн. ни у меня, ни у моего друга так до сих пор и не появились. А ведь я новый клиент Альфа-банка и это мои первые впечатления от этого крупного международного банка.
Добрый день. Еще немного терпения. Стараемся все исправить.
Alfa_Bank Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности! Требую денег и компенсации!
Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности! Требую денег и компенсации!
Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать Делаю все возможное. Еще немножко подождите.