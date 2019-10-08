Додано: Сер 09 жов, 2019 06:55

ol_zy написав: Сегодня почти 2 часа (отправил в 13-00, защло в 14-45) летело вот так онлайн, я уже начал переживать, что не туда отправил, но операция светилась в мабе зеленым и в выписке по кредитке была, а денег не было. Написал офпреду, а через пару минут зашли, скорее всего офпред был не при чем. Так что аккуратнее с он-лайн, а так обычно 10-15 минут.

Я ж писал. От 5 минут до нескольких часов. Доступными они становятся когда их распихает по техническим субсчетам. Именно по этому всё что отправлено после 20:00 (примерно) доступным станет к 8-9 утра. Самое интересное, что со сбера в веб-морде зачисление происходит по другому. Там доступность в течении 1-5 минут. Но из-за этого с 20:30 до 6:00 (примерно) данный способ недоступен.