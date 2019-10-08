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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7720772177227723>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:39

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу

IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет :?

Еле дышит!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:41

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу

IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет :?


функционал пополнения комфорта картой другого банка очень долго заводится
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:44

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу

IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет :?


функционал пополнения комфорта картой другого банка очень долго заводится

Уже 10 минут крутит...Не работает!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:44

  Alfa_Bank написав:
  Кассандра написав:Здравствуйте Alfa_Bank! Скажите пожалуйста, а такая ситуация с выплатами у всех участников этой акции или это только коллеге Donnald так "повезло"?

Кассандра, добрый день. Не у всех, к счастью.

Дійсно не у всіх. В тих хто не приймав участь в "акції" таких проблем немає :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:45

Alfa_Bank
в приложении при установке пина после ввода кода из смс система пишет "произошла ошибка..."
такое уже второй день
переустановка приложения поможет?
телефон, по которому когда-то можно было менять пин, еще работает?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:47

  _Slava_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу

IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет :?

Еле дышит!


цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла ...


В данный момент сервис недоступен.

Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.

Просим прощения за неудобство.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:57

  IMPRINTER написав:
  _Slava_ написав:
  Alfa_Bank написав:quote="4767416:IMPRINTER"]Alfa_Bank

маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу

IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет :?quote]
Еле дышит!


цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла ...


В данный момент сервис недоступен.

Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.

Просим прощения за неудобство.

Альфа Банк, а ви можете проводити профілактичні роботи в неопераційний час? Я можна з вами працювати, коли кожен робочий день у вас проблеми з МАБ?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:58

  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

Alfa_Bank
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания. :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:41

  vvs2k написав:Alfa_Bank
в приложении при установке пина после ввода кода из смс система пишет "произошла ошибка..."
такое уже второй день
переустановка приложения поможет?
телефон, по которому когда-то можно было менять пин, еще работает?

vvs2k, добрый день. Можете попробовать переустановить. ПИН можно установить по номеру 044 494 01 01 (0 800 не работает). Если не получится, напишите.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:45

  Кочевник написав:Альфа Банк, а ви можете проводити профілактичні роботи в неопераційний час? Я можна з вами працювати, коли кожен робочий день у вас проблеми з МАБ?

Кочевник, доброго дня. Стараємось, але не завжди виходить :roll:
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