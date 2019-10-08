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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:39
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу
IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет
Еле дышит!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:41
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу
IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет
функционал пополнения комфорта картой другого банка очень долго заводится
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:44
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу
IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет
функционал пополнения комфорта картой другого банка очень долго заводится
Уже 10 минут крутит...Не работает!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:44
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Здравствуйте Alfa_Bank
! Скажите пожалуйста, а такая ситуация с выплатами у всех участников этой акции или это только коллеге Donnald так "повезло"?
Кассандра, добрый день. Не у всех, к счастью.
Дійсно не у всіх. В тих хто не приймав участь в "акції" таких проблем немає
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:45
Alfa_Bank
в приложении при установке пина после ввода кода из смс система пишет "произошла ошибка..."
такое уже второй день
переустановка приложения поможет?
телефон, по которому когда-то можно было менять пин, еще работает?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:47
_Slava_ написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу
IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет
Еле дышит!
цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла ...В данный момент сервис недоступен.
Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
Просим прощения за неудобство.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:57
IMPRINTER написав: _Slava_ написав: Alfa_Bank написав:
quote="4767416:IMPRINTER"]Alfa_Bank
маб полудохлый - как черепаха ... подбавьте газу
IMPRINTER, добрый день. Вроде, сбоев / замедлений работы МАБ нет
quote]
Еле дышит!
цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла ...В данный момент сервис недоступен.
Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
Просим прощения за неудобство.
Альфа Банк, а ви можете проводити профілактичні роботи в неопераційний час? Я можна з вами працювати, коли кожен робочий день у вас проблеми з МАБ?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:58
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Donnald написав:
Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца
! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!
Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать
Делаю все возможное. Еще немножко подождите.
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:41
vvs2k написав:Alfa_Bank
в приложении при установке пина после ввода кода из смс система пишет "произошла ошибка..."
такое уже второй день
переустановка приложения поможет?
телефон, по которому когда-то можно было менять пин, еще работает?
vvs2k, добрый день. Можете попробовать переустановить. ПИН можно установить по номеру 044 494 01 01 (0 800 не работает). Если не получится, напишите.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:45
Кочевник написав:
Альфа Банк, а ви можете проводити профілактичні роботи в неопераційний час? Я можна з вами працювати, коли кожен робочий день у вас проблеми з МАБ?
Кочевник, доброго дня. Стараємось, але не завжди виходить
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