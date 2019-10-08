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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:49
Donnald написав:
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Donnald написав:
Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца
! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!
Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать
Делаю все возможное. Еще немножко подождите.
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания.
Что-нибудь придумаем
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Alfa_Bank
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