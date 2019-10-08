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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7720772177227723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:49

  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

Alfa_Bank
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания. :D

Что-нибудь придумаем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:07

Alfa_Bank
Большое спасибо за помощь.Вы лучшая поддержка среди всех банков на finance.ua
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:10

  velvet написав:Alfa_Bank
Большое спасибо за помощь.Вы лучшая поддержка среди всех банков на finance.ua

:oops:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:09

  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:Alfa_Bank
в приложении при установке пина после ввода кода из смс система пишет "произошла ошибка..."
такое уже второй день
переустановка приложения поможет?
телефон, по которому когда-то можно было менять пин, еще работает?

vvs2k, добрый день. Можете попробовать переустановить. ПИН можно установить по номеру 044 494 01 01 (0 800 не работает). Если не получится, напишите.

по телефону тоже были какие-то проблемы ("Да, мы видим, что у вас есть проблема"), но в конце концов установили
спасибо за то, что вы есть :!:
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Коли нарешті включать поповнення карткою іншого банку?
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  Кочевник написав:Коли нарешті включать поповнення карткою іншого банку?

Кочевник, доброго дня. Можна точніше, яке поповнення маєте на увазі :??
Alfa_Bank
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