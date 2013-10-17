mephala написав:

ОфПреду.Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.