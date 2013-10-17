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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7720772177227723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:49

  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

Alfa_Bank
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания. :D

Что-нибудь придумаем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:07

Alfa_Bank
Большое спасибо за помощь.Вы лучшая поддержка среди всех банков на finance.ua
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:10

  velvet написав:Alfa_Bank
Большое спасибо за помощь.Вы лучшая поддержка среди всех банков на finance.ua

:oops:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:09

  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:Alfa_Bank
в приложении при установке пина после ввода кода из смс система пишет "произошла ошибка..."
такое уже второй день
переустановка приложения поможет?
телефон, по которому когда-то можно было менять пин, еще работает?

vvs2k, добрый день. Можете попробовать переустановить. ПИН можно установить по номеру 044 494 01 01 (0 800 не работает). Если не получится, напишите.

по телефону тоже были какие-то проблемы ("Да, мы видим, что у вас есть проблема"), но в конце концов установили
спасибо за то, что вы есть :!:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:31

Коли нарешті включать поповнення карткою іншого банку?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:43

  Кочевник написав:Коли нарешті включать поповнення карткою іншого банку?

Кочевник, доброго дня. Можна точніше, яке поповнення маєте на увазі :??
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:12

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду.
Сегодня пошел в отеделние закрыть текущий счет который подвязан к депозиту.
Вы мне говорили что получится его закрыть но после оформления фасткард что бы я перепривязал депозит к новому счету.
Спустя несколько часов перезвонили из отделения и сказали что закрыть счет не получится так как он привязан к депозиту. И это им сказали из главного офиса.
Кто прав в данной ситуации и что мне делать? Как разорвать этот круг - фасткард не открыть так как есть текущий а текущий не закрыть так как есть неразрывный депозит.

mephala, добрый день. Уточняю ситуацию. Отпишусь.

Так что там? Мне тоже нужно.
Зарабатывайте :!:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:25

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Коли нарешті включать поповнення карткою іншого банку?
Все пашет. По крайней мере в окна неработоспособности я сегодня не попадал. Очень туго думало где-то в 7 утра. В остальном работает.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:49

  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

Alfa_Bank
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания. :D

Проблема не массовая, мне например раньше чем через 30 дней зачислили, 24 сентября друг рассчитался картой на сумму свыше 50 грн., а сегодня мне уже зачислили 200 грн. за друга. Просьба не прессовать сильно Юлю, уверен она делает всё возможное, но не все процессы в таком большом банке быстро решаются, особенно если это нестандартные ситуации...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:18

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Коли нарешті включать поповнення карткою іншого банку?

Кочевник, доброго дня. Можна точніше, яке поповнення маєте на увазі :??

Поповнення карткою іншого банку. З 15.30 до 16.00 був тупо висяк, що в МАБі, що в Мобайл. Вдалося поповнити з 10-ї спроби.
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