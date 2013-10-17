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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7721772277237724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:25

Кочевник

оно и удром бл висяк - я же писал и возмущался ...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:22

  velvet написав:
  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

Alfa_Bank
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания. :D

Проблема не массовая, мне например раньше чем через 30 дней зачислили, 24 сентября друг рассчитался картой на сумму свыше 50 грн., а сегодня мне уже зачислили 200 грн. за друга. Просьба не прессовать сильно Юлю, уверен она делает всё возможное, но не все процессы в таком большом банке быстро решаются, особенно если это нестандартные ситуации...

Вы, вообще, сопоставьте масштаб этой самой не массовой проблемы с размером капитала Альфы. Размер проблемы всего 200+200 грн. Давно бы уже выплатили в ручном режиме, а уже потом разбирались непонятно в чем. Ведь менеджер в мобильном чате еще месяц назад признала, что условия акции мною выполнены и вопрос стоит только в дате выплаты вознаграждения.
Donnald
 
Повідомлень: 605
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  #<1 ... 7721772277237724
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