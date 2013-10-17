Кочевник
оно и удром бл висяк - я же писал и возмущался ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:25
Кочевник
оно и удром бл висяк - я же писал и возмущался ...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:22
Вы, вообще, сопоставьте масштаб этой самой не массовой проблемы с размером капитала Альфы. Размер проблемы всего 200+200 грн. Давно бы уже выплатили в ручном режиме, а уже потом разбирались непонятно в чем. Ведь менеджер в мобильном чате еще месяц назад признала, что условия акции мною выполнены и вопрос стоит только в дате выплаты вознаграждения.
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