Додано: Сер 09 жов, 2019 22:07

1.Не массовая имелось ввиду, что задержка в выплате единицам, а в основном сроки выплат соблюдаются...

2.В больших структурах не стандартные вопросы к сожалению быстро не решаются. Есть установленный алгоритм, по которому эти выплаты зачисляются клиентам. Когда же случаются сбои, необходимы согласования с различными подразделениями, что занимает время. Полномочий на единоличное принятие решения о выплате скорее всего нет.

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