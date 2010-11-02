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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7721772277237724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:25

Кочевник

оно и удром бл висяк - я же писал и возмущался ...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:22

  velvet написав:
  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

Alfa_Bank
Подсыпьте орешков, облегчите тяжесть ожидания. :D

Проблема не массовая, мне например раньше чем через 30 дней зачислили, 24 сентября друг рассчитался картой на сумму свыше 50 грн., а сегодня мне уже зачислили 200 грн. за друга. Просьба не прессовать сильно Юлю, уверен она делает всё возможное, но не все процессы в таком большом банке быстро решаются, особенно если это нестандартные ситуации...

Вы, вообще, сопоставьте масштаб этой самой не массовой проблемы с размером капитала Альфы. Размер проблемы всего 200+200 грн. Давно бы уже выплатили в ручном режиме, а уже потом разбирались непонятно в чем. Ведь менеджер в мобильном чате еще месяц назад признала, что условия акции мною выполнены и вопрос стоит только в дате выплаты вознаграждения.
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:07

1.Не массовая имелось ввиду, что задержка в выплате единицам, а в основном сроки выплат соблюдаются...
2.В больших структурах не стандартные вопросы к сожалению быстро не решаются. Есть установленный алгоритм, по которому эти выплаты зачисляются клиентам. Когда же случаются сбои, необходимы согласования с различными подразделениями, что занимает время. Полномочий на единоличное принятие решения о выплате скорее всего нет.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:17

МАБ опять еле живой :(

Собственно сабж. Хотя еще час назад все было ОК. Это что система не выдерживает нагрузок обычного рабочего дня? Или это умышленное вредительство?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:36

«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.

На карте будут отображаться только имя и фамилия владельца, тогда как данные, которые мошенники могли бы использовать для незаконных интернет-платежей, на ней указываться не будут.

По словам Вершебенюка, первыми в линейке Альфа-Банка обновятся кредитная карта Travel и дебетовая карта Platinum Black. Выпуск новых карт без номера будет проводиться в рамках текущих тарифов.

«Все конфиденциальные данные «переедут» в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и будут доступны владельцу в его смартфоне. В разделе «Номер карты и реквизиты» он увидит полный номер карты и срок действия, а CVV-код – только после ввода одноразового SMS-пароля при запросе «Получить CVV». Обновленный функционал Alfa-Mobile Ukraine позволит быстро переходить в раздел реквизитов, нажав последние четыре цифры карты. Владелец также сможет скопировать номер карты одним касанием», - пояснил Аркадий Вершебенюк.

https://finclub.net/news/v-ukraine-poyavyatsya-massovyi-platezhnye-karty-bez-rekvizitov.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:57

  Вкладчик1234 написав:«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.

Это все замки от честных людей. Реальные мошенники спишут без cvv, 3D и СМС, и никак от этого не защитишься.
wig
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