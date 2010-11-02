Проблема не массовая, мне например раньше чем через 30 дней зачислили, 24 сентября друг рассчитался картой на сумму свыше 50 грн., а сегодня мне уже зачислили 200 грн. за друга. Просьба не прессовать сильно Юлю, уверен она делает всё возможное, но не все процессы в таком большом банке быстро решаются, особенно если это нестандартные ситуации...
Вы, вообще, сопоставьте масштаб этой самой не массовой проблемы с размером капитала Альфы. Размер проблемы всего 200+200 грн. Давно бы уже выплатили в ручном режиме, а уже потом разбирались непонятно в чем. Ведь менеджер в мобильном чате еще месяц назад признала, что условия акции мною выполнены и вопрос стоит только в дате выплаты вознаграждения.
1.Не массовая имелось ввиду, что задержка в выплате единицам, а в основном сроки выплат соблюдаются... 2.В больших структурах не стандартные вопросы к сожалению быстро не решаются. Есть установленный алгоритм, по которому эти выплаты зачисляются клиентам. Когда же случаются сбои, необходимы согласования с различными подразделениями, что занимает время. Полномочий на единоличное принятие решения о выплате скорее всего нет.
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«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.
На карте будут отображаться только имя и фамилия владельца, тогда как данные, которые мошенники могли бы использовать для незаконных интернет-платежей, на ней указываться не будут.
По словам Вершебенюка, первыми в линейке Альфа-Банка обновятся кредитная карта Travel и дебетовая карта Platinum Black. Выпуск новых карт без номера будет проводиться в рамках текущих тарифов.
«Все конфиденциальные данные «переедут» в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и будут доступны владельцу в его смартфоне. В разделе «Номер карты и реквизиты» он увидит полный номер карты и срок действия, а CVV-код – только после ввода одноразового SMS-пароля при запросе «Получить CVV». Обновленный функционал Alfa-Mobile Ukraine позволит быстро переходить в раздел реквизитов, нажав последние четыре цифры карты. Владелец также сможет скопировать номер карты одним касанием», - пояснил Аркадий Вершебенюк.
Вкладчик1234 написав:«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.
Это все замки от честных людей. Реальные мошенники спишут без cvv, 3D и СМС, и никак от этого не защитишься.
С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Вкладчик1234 написав:«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», - сообщил советник Альфа-Банка Аркадий Вершебенюк в Facebook, сообщает FinClub.
Это все замки от честных людей. Реальные мошенники спишут без cvv, 3D и СМС, и никак от этого не защитишься.
А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы. О чем они там все думают...