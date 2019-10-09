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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7723772477257726>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:50

  Gas написав:ruvex
А чем они думали, когда новый интерфейс входа в маб делали? Тем же и продолжают думать. Руки бы им отбить за такие "улучшения".

  velvet написав:Alfa_Bank
Большое спасибо за помощь.Вы лучшая поддержка среди всех банков на finance.ua

Сложившаяся модель. Броуновское движение работы банка пытаются исправить пару адекватных людей.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:59

  wig написав:
  ruvex написав:А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы.

Чего.
В магазине то рассчитаться можно будет.
Но, лучше б ввели запрет на списание без cvv, и через DCC. Или он, у Мони можно вообще магнитку отключить.

Ваааще-то такая карта будет больше похожа на т.н. белый пластик :)
И при оплате на сумму от 500грн кассир запросто может попросить паспорт показать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:02

  clientage написав:
  wig написав:
  ruvex написав:А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы.

Чего.
В магазине то рассчитаться можно будет.
Но, лучше б ввели запрет на списание без cvv, и через DCC. Или он, у Мони можно вообще магнитку отключить.

Ваааще-то такая карта будет больше похожа на т.н. белый пластик :)
И при оплате на сумму от 500грн кассир запросто может попросить паспорт показать :)

Сомневаюсь.

А когда телефоном или колечком платят вообще без всяких карточных атрибутов - тоже спрашивают?
Нет. Отож!
Думаю все буить ок.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:03

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:И при оплате на сумму от 500грн кассир запросто может попросить паспорт показать

Ага! Зараз cvv дехто зрізує, а тут навпаки, будуть фальшиву фото картки клеїти :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:05

  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

И еще сутки прошли, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. :(
Хоть орешков пока насыпьте.
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09

  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!

Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

И еще сутки прошли, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. :(
Хоть орешков пока насыпьте.

Donnald, добрый день. Завтра все будет :!:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Сложившаяся модель. Броуновское движение работы банка пытаются исправить пару адекватных людей.

Что-то исправлений не видно.
Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер. Очень удобно, спасибо большое, альфа, теперь я понял значение слова комфорт.
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:11

Re: Альфа-Банк

Давно в Штатах были, давно импринтера не видели? значительная часть мерчантов за бугром откажется катать такой пластик, особенно всякие отели / прокаты / etc.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:16

  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать :oops: Делаю все возможное. Еще немножко подождите.

И еще сутки прошли, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. :(
Хоть орешков пока насыпьте.

Donnald, добрый день. Завтра все будет :!:

Alfa_Bank
И орешки? Жду с нетерпением.
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:23

  Donnald написав:И орешки? Жду с нетерпением.

Да :wink: Еще раз извините за задержку.
Alfa_Bank
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