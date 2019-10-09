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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:50
Gas написав:ruvex
А чем они думали, когда новый интерфейс входа в маб делали? Тем же и продолжают думать. Руки бы им отбить за такие "улучшения".
velvet написав:Alfa_Bank
Большое спасибо за помощь.Вы лучшая поддержка среди всех банков на finance.ua
Сложившаяся модель. Броуновское движение работы банка пытаются исправить пару адекватных людей.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:59
wig написав: ruvex написав:
А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы.
Чего.
В магазине то рассчитаться можно будет.
Но, лучше б ввели запрет на списание без cvv, и через DCC. Или он, у Мони можно вообще магнитку отключить.
Ваааще-то такая карта будет больше похожа на т.н. белый пластик
И при оплате на сумму от 500грн кассир запросто может попросить паспорт показать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:02
clientage написав: wig написав: ruvex написав:
А кто не пользуется мобильным приложением от слова вообще, просто пройдут мимо Альфы.
Чего.
В магазине то рассчитаться можно будет.
Но, лучше б ввели запрет на списание без cvv, и через DCC. Или он, у Мони можно вообще магнитку отключить.
Ваааще-то такая карта будет больше похожа на т.н. белый пластик
И при оплате на сумму от 500грн кассир запросто может попросить паспорт показать
Сомневаюсь.
А когда телефоном или колечком платят вообще без всяких карточных атрибутов - тоже спрашивают?
Нет. Отож!
Думаю все буить ок.
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curiousobro
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:03
clientage написав:
И при оплате на сумму от 500грн кассир запросто может попросить паспорт показать
Ага! Зараз cvv дехто зрізує, а тут навпаки, будуть фальшиву фото картки клеїти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:05
Alfa_Bank написав: Donnald написав:
Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца
! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!
Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать
Делаю все возможное. Еще немножко подождите.
И еще сутки прошли, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось.
Хоть орешков пока насыпьте.
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Donnald
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09
Donnald написав: Alfa_Bank написав: Donnald написав:
Прошли еще сутки, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось. Задержка составляет уже больше месяца
! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!
Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать
Делаю все возможное. Еще немножко подождите.
И еще сутки прошли, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось.
Хоть орешков пока насыпьте.
Donnald, добрый день. Завтра все будет
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:09
ruvex написав:
Сложившаяся модель. Броуновское движение работы банка пытаются исправить пару адекватных людей.
Что-то исправлений не видно.
Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер. Очень удобно, спасибо большое, альфа, теперь я понял значение слова комфорт.
Число зверя - 9,99
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:11
Давно в Штатах были, давно импринтера не видели? значительная часть мерчантов за бугром откажется катать такой пластик, особенно всякие отели / прокаты / etc.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:16
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: Donnald написав: Alfa_Bank написав:
Donnald, добрый день. Пока не могу обрадовать
Делаю все возможное. Еще немножко подождите.
И еще сутки прошли, а обещанных по акции 200 грн. у Альфа-банка до сих пор не нашлось.
Хоть орешков пока насыпьте.
Donnald, добрый день. Завтра все будет
И орешки? Жду с нетерпением.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:23
Donnald написав:
И орешки? Жду с нетерпением.
Да
Еще раз извините за задержку.
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