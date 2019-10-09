С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
clientage написав:А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
clientage написав:А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:
Alfa_Bank, за прошедший месяц в МАБе так ничего и не изменилось с оплатой за газ (КиевОблГазЗбыт)...
Кроме того может быть уже хватит ребусов при входе в МАБ? Что такое "дата посещения народного сообщения"?:
ТЕА, добрый день. Оплата коммунальных платежей осуществляется с помощью Портмоне. В сентябре в Портмоне поменялся способ оплаты по этой услуге. Старые шаблоны не будут работать. Нужно создать новые. Мы с вами обсуждали этот вопрос ранее в личке.
Что такое "дата посещения народного сообщения"?:
По этому вопросу, уточните, пожалуйста, детали: когда входили, браузер, повторялась ли эта надпись снова?