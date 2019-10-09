RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7723772477257726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:28

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:
С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...

А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков.
Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником :)
Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами :(


Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11610
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:31

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:
С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...

А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков.
Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником :)
Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами :(


Купите себе яблочные часы и не парьтесь
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 25.03.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:32

  sens написав:
  clientage написав:А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков.
Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником :)
Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами :(


Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.

Там пасссивное енергопотребление... токами Фуко :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29292
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2342 раз.
Подякували: 3382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:33

  clientage написав:
  sens написав:
  clientage написав:А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков.
Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником :)
Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами :(


Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.

Там пасссивное енергопотребление... токами Фуко :mrgreen: :mrgreen:
гаджеты для мабилы
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11610
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:39

Re: Альфа-Банк

Яблоси? ;)
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:39

  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:

Зображення

Alfa_Bank, за прошедший месяц в МАБе так ничего и не изменилось с оплатой за газ (КиевОблГазЗбыт)...

Кроме того может быть уже хватит ребусов при входе в МАБ? Что такое "дата посещения народного сообщения"?:

Зображення
ТЕА
 
Повідомлень: 192
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:44

"Народное сообщение" - это вмемориз !

Цирк (Лёша) уехал, а клоуны - остались... )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 27.12.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:57

  mustbe написав:"Народное сообщение" - это вмемориз !

Цирк (Лёша) уехал, а клоуны - остались... )

Може вони у фронт видають автопереклад коментаря або назви змінної? Кумедно виглядає, проте народ мабуть від народ-ження...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04

  ТЕА написав:
  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:

Зображення

Alfa_Bank, за прошедший месяц в МАБе так ничего и не изменилось с оплатой за газ (КиевОблГазЗбыт)...

Кроме того может быть уже хватит ребусов при входе в МАБ? Что такое "дата посещения народного сообщения"?:

Зображення

ТЕА, добрый день. Оплата коммунальных платежей осуществляется с помощью Портмоне. В сентябре в Портмоне поменялся способ оплаты по этой услуге. Старые шаблоны не будут работать. Нужно создать новые. Мы с вами обсуждали этот вопрос ранее в личке.
Что такое "дата посещения народного сообщения"?:

По этому вопросу, уточните, пожалуйста, детали: когда входили, браузер, повторялась ли эта надпись снова?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7723772477257726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Flamingo, vollena71 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 617, 618, 619
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6181 1405079
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 12:04
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1645, 1646, 1647
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16469 2340753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 11:10
Slx
А-Банк 1 ... 1351, 1352, 1353
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13522 1896979
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 09:57
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77259)
10.10.2019 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.