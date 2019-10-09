С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов...
А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
clientage написав:А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
clientage написав:А мож лучше NFC-колечко или браслетик? Но так шобы в него влез сразу десяток моих карт от Альфы и еще 15..20 карт др. банков. Не, ну полюбэ, раз для пользование картой нуна вытягивать мабилу, в которой у меня уже зашито карт 40, то чоо б не сделать возможность прикладывать к ПОСу чето достаточно миниатюрное по сравнению с мабилой-лопатником Похоже скоро за фин-мабилами будут охотиться как када-то за личными сейфами
Ага и не забудьте автомобильный аккумулятор в качестве павербанк,и бухту кабеля для подключения.
ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:
Alfa_Bank, за прошедший месяц в МАБе так ничего и не изменилось с оплатой за газ (КиевОблГазЗбыт)...
Кроме того может быть уже хватит ребусов при входе в МАБ? Что такое "дата посещения народного сообщения"?:
ТЕА, добрый день. Оплата коммунальных платежей осуществляется с помощью Портмоне. В сентябре в Портмоне поменялся способ оплаты по этой услуге. Старые шаблоны не будут работать. Нужно создать новые. Мы с вами обсуждали этот вопрос ранее в личке.
Что такое "дата посещения народного сообщения"?:
Клиенты могут сами менять текст на странице через инструменты или применять перевод. Актуальный текст в продуктиве: "чтобы продолжить введите дату рождения, логин или номер телефона".
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 10 жов, 2019 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.
У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.