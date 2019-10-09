Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.
У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.
у меня уже три раза слетало, обратил внимние, что адка начинает выеживаться, когда долго не заходишь в маб типа, где был? я тебе щас покажу, как меня игнорировать
Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.
У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.
у меня уже три раза слетало, обратил внимние, что адка начинает выеживаться, когда долго не заходишь в маб типа, где был? я тебе щас покажу, как меня игнорировать
Понедельник, вторник, среда - логин, дата рождения, пароль, смс, сделать довереным. Сегодня - З поверненням,! - пароль и смс.
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Главное управление Национальной полиции в г. Киеве ведет досудебное расследование в уголовном производстве №12019100000000351 в отношении незаконного завладения денежными средствами Альфа-Банка “в особо крупных размерах” путем проведения онлайновых операций по переводу средств в системе «Visa Int» от имени компании «Connor Dental Center», говорится в постановлении Голосеевского райсуда. Киева от 14.08.2019. Установлено, что после зачисления АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 408 000 долларов США по предоставленной нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» в системе online международной платежной системы «Visa Int» заявке на вышеуказанные банковские карты, в течение нескольких часов началось активное снятие наличных денежных средств через банкоматы банковского учреждения на территории города Киева, а также с помощью указанных банковских карт осуществлялись покупки мобильных телефонов «Айфон» через сеть магазинов «Цитрус» и «Алло».