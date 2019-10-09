Додано: Чет 10 жов, 2019 14:25

Flamingo написав: 3 (три) учетки - все не просто в одном ноуте => в одном браузере (иногда даже одновременно) - для каждой есть свой "контейнер" в Multi-account containers - дата рождения вводилась лишь самый первый раз. 3 (три) учетки - все не просто в одном ноуте => в одном браузере (иногда даже одновременно) - для каждой есть свой "контейнер" в Multi-account containers - дата рождения вводилась лишь самый первый раз.

Все эти лайфхаки и воркэраунды - это хорошо (пока они работают).А то, что человек с одной учёткой за одним девайсом в одном браузере постоянно проходит квесты - это не есть гут.Самое неприятное - это отношение Аллы к своим клиентам: мы сделали так как сделали, не нравится - пшолнах, неудобно - пшолнах. Да, может наши разработчики звёзд с неба не хватают, но исправлять мы ничего не будем, ваше мнение никто не спрашивал.