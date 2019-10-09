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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7725772677277728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:21

  Vorlon написав:
  Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.

У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.

у меня уже три раза слетало, обратил внимние, что адка начинает выеживаться, когда долго не заходишь в маб :mrgreen: типа, где был? я тебе щас покажу, как меня игнорировать 8)
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:23

Stringer
Ревность? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:30

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.

У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.

у меня уже три раза слетало, обратил внимние, что адка начинает выеживаться, когда долго не заходишь в маб :mrgreen: типа, где был? я тебе щас покажу, как меня игнорировать 8)

Понедельник, вторник, среда - логин, дата рождения, пароль, смс, сделать довереным. Сегодня - З поверненням,! - пароль и смс.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:36

  Vorlon написав:Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.

За последний месяц дату рождения вводил раз 50.
Один девайс (комп), одна учётка.
Всё для безопасности клиентов !
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:38

Re: Альфа-Банк

Мошенники завладели средствами Альфа-Банка в «особо крупных размерах».
https://uazmi.net/news/post/pUG2v2x1XLVzSRTnelc4I
Главное управление Национальной полиции в г. Киеве ведет досудебное расследование в уголовном производстве №12019100000000351 в отношении незаконного завладения денежными средствами Альфа-Банка “в особо крупных размерах” путем проведения онлайновых операций по переводу средств в системе «Visa Int» от имени компании «Connor Dental Center», говорится в постановлении Голосеевского райсуда. Киева от 14.08.2019.
Установлено, что после зачисления АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 408 000 долларов США по предоставленной нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» в системе online международной платежной системы «Visa Int» заявке на вышеуказанные банковские карты, в течение нескольких часов началось активное снятие наличных денежных средств через банкоматы банковского учреждения на территории города Киева, а также с помощью указанных банковских карт осуществлялись покупки мобильных телефонов «Айфон» через сеть магазинов «Цитрус» и «Алло».
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:52

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.

За последний месяц дату рождения вводил раз 50.
Один девайс (комп), одна учётка.
Всё для безопасности клиентов !

3 (три) учетки - все не просто в одном ноуте => в одном браузере (иногда даже одновременно) - для каждой есть свой "контейнер" в Multi-account containers - дата рождения вводилась лишь самый первый раз. :oops:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:25

  Flamingo написав:3 (три) учетки - все не просто в одном ноуте => в одном браузере (иногда даже одновременно) - для каждой есть свой "контейнер" в Multi-account containers - дата рождения вводилась лишь самый первый раз. :oops:

Все эти лайфхаки и воркэраунды - это хорошо (пока они работают).
А то, что человек с одной учёткой за одним девайсом в одном браузере постоянно проходит квесты - это не есть гут.

Самое неприятное - это отношение Аллы к своим клиентам: мы сделали так как сделали, не нравится - пшолнах, неудобно - пшолнах. Да, может наши разработчики звёзд с неба не хватают, но исправлять мы ничего не будем, ваше мнение никто не спрашивал.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:26

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:ТЕА, добрый день. Оплата коммунальных платежей осуществляется с помощью Портмоне. В сентябре в Портмоне поменялся способ оплаты по этой услуге. Старые шаблоны не будут работать. Нужно создать новые. Мы с вами обсуждали этот вопрос ранее в личке.

Alfa_Bank, я создавал новый шаблон, но он также не работает как и старый - почему?

Кстати на Портмоне по шаблонам КиевОблГазЗбыта никаких изменений не произошло...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:29

  ТЕА написав:
  Alfa_Bank написав:ТЕА, добрый день. Оплата коммунальных платежей осуществляется с помощью Портмоне. В сентябре в Портмоне поменялся способ оплаты по этой услуге. Старые шаблоны не будут работать. Нужно создать новые. Мы с вами обсуждали этот вопрос ранее в личке.

Alfa_Bank, я создавал новый шаблон, но он также не работает как и старый - почему?

Кстати на Портмоне по шаблонам КиевОблГазЗбыта никаких изменений не произошло...

Пробовали вводить ID? Пришлите реквизиты, которые были в новом шаблоне и реквизиты со старого шаблона, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:32

  Vorlon написав:
  Gas написав:Мне теперь при каждом входе в маб приходится вводить кроме обычных логина и пароля ещё и дату рождения, потом проходить замечательный квест с нахождением деревьев, светофоров и пешеходных переходов, потом каждый раз добавлять "новое" устройство, а после этого ещё и перепечатывать код из смс в браузер.

У вас какой-то комп наверное особенный. Ни разу у меня такой дикости не было на домашнем и рабочем ПК. Дату рождения и код из СМС тоже лишь однажды ввёл.

вам очевидно везёт больше чем другим, а что касается квестов с поиском светофоров, то я тоже попадал на такое издевательство. причём вопрос был задан на английском языке не смотря на то что на стартовой странице был выбран русский язык...
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