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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7725772677277728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1005
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1005
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:35

  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:
  Alfa_Bank написав:ТЕА, добрый день. Оплата коммунальных платежей осуществляется с помощью Портмоне. В сентябре в Портмоне поменялся способ оплаты по этой услуге. Старые шаблоны не будут работать. Нужно создать новые. Мы с вами обсуждали этот вопрос ранее в личке.

Alfa_Bank, я создавал новый шаблон, но он также не работает как и старый - почему?

Кстати на Портмоне по шаблонам КиевОблГазЗбыта никаких изменений не произошло...

Пробовали вводить ID? Пришлите реквизиты, которые были в новом шаблоне и реквизиты со старого шаблона, пожалуйста.

ID вводится по квитанциям ГИВЦ, а по квитанциям КиевОблГазЗбыта вводится номер лицевого счёта, что и запрашивает МАБ при создании шаблона и этот номер не менялся уже более 3-х лет...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:39

Альфа-Банк начнет выпускать карты без номеров
С 15 октября Альфа-Банк начнет выпускать платежные карты, на которых не будет реквизитов. Имя владельца по-прежнему будет указываться.
Об этом сообщил в Facebook советник Альфа-Банка Аркадий Верщебенюк.
«С 15 октября Альфа-Банк первым в Украине начнет выпуск уникальных платежных карт без нанесения реквизитов. Номер карты, срок действия и CVV-код будут отображены только в мобильном приложении, что сделает использование карты максимально безопасным», — рассказал он....
https://biz.nv.ua/finance/karty-bez-nomerov-alfa-bank-pervym-v-ukraine-nachnet-massovyy-vypusk-kart-bez-rekvizitov-novosti-ukrainy-50047190.html
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:39

  ТЕА написав:ID вводится по квитанциям ГИВЦ, а по квитанциям КиевОблГазЗбыта вводится номер лицевого счёта, что и запрашивает МАБ при создании шаблона и этот номер не менялся уже более 3-х лет...

То есть, новый шаблон был создан точно таким же, как и старый? Пришлите реквизиты, пожалуйста, что были применены вами в шаблоне. Будем разбираться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:40

Re: Альфа-Банк

Чого це Аллюсік цього місяця промокод на знижку в МедведчукНафта не надіслала?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:47

  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:ID вводится по квитанциям ГИВЦ, а по квитанциям КиевОблГазЗбыта вводится номер лицевого счёта, что и запрашивает МАБ при создании шаблона и этот номер не менялся уже более 3-х лет...

То есть, новый шаблон был создан точно таким же, как и старый? Пришлите реквизиты, пожалуйста, что были применены вами в шаблоне. Будем разбираться.

Особовий рахунок № 0800712511

кроме того в мобильной версии оплата по этому поставщику также не работает...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:00

Главное управление Национальной полиции в г. Киеве ведет досудебное расследование в уголовном производстве №12019100000000351 в отношении незаконного завладения денежными средствами Альфа-Банка “в особо крупных размерах” путем проведения онлайновых операций по переводу средств в системе «Visa Int» от имени компании «Connor Dental Center», говорится в постановлении Голосеевского райсуда. Киева от 14.08.2019.

Цитата из судебных материалов: “Органом досудебного расследования установлено, что в период с 16 марта 2019 г. по 19 марта 2019 г. неустановленным лицом, как торговцем компании «CONNOR DENTAL CENTER», зарегистрированной на Виргинских островах, в системе «online», на счета эмитированных в АО «Альфа-Банк» банковских платежных карт международной платежной системы «Visa Int», подана заявка на возврат средств по основаниям «возврат товара» на общую сумму 408 000 долларов США, с использованием онлайновых Merchandise Returns, оформленных с процессинговым кодом 20 – Return of goods-C redit.

Установлено, что после зачисления АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 408 000 долларов США по предоставленной нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» в системе online международной платежной системы «Visa Int» заявке на вышеуказанные банковские карты, в течение нескольких часов началось активное снятие наличных денежных средств через банкоматы банковского учреждения на территории города Киева, а также с помощью указанных банковских карт осуществлялись покупки мобильных телефонов «Айфон» через сеть магазинов «Цитрус» и «Алло».

Работниками АО «Альфа-Банк» после обнаружения массового снятия наличных средств через банкоматы учреждения направлен запрос в глобальную международную платежную систему «Visa Int» о подтверждении перевода денежных средств на карточные счета вышеуказанных лиц в связи с возвратом товара и предоставление информации по возврату денежных средств банковском учреждении. На что платежная система «Visa Int» дала ответ об отсутствии какой-либо информации о перечислении средств и вообще проведении таких операций”.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:07

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про це вже писали, дубль
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greenozon
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